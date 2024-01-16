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В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 16 января 2024, 20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
Фото: Getty Images

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил во вторник, что страна выдвинет новую военную доктрину, которая впервые предусматривает использование ядерного оружия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: "Мы четко коммуницируем взгляды Беларуси на использование тактического ядерного оружия, размещенного на нашей территории", - заявил Хренин на заседании Совета безопасности Беларуси.

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"Появился новый раздел, где мы четко определяем наши союзнические обязательства перед нашими союзниками", - добавил он.

Доктрина будет представлена на утверждение Всебелорусскому народному собранию – представительному органу, который действует в Беларуси параллельно с парламентом.

Пока не понятно, как новая доктрина может быть применена к российским вооружениям.

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Секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович заявил, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси призвано сдерживать агрессию со стороны Польши, которая является членом НАТО.

"К сожалению, заявления наших соседей, в частности Польши... заставили нас усилить" военную доктрину, сказал он.

Напомним, 25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В следующем месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что часть ядерного оружия РФ уже находится в Беларуси.

А в конце июня самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко поручил разработать "алгоритм применения" ядерного оружия, которое дислоцирует Россия.

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Темы: Беларусьядерное оружие
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