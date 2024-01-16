Окупанти вдарили по Харкову двома ракетами, 17 людей постраждали

У Харкові увечері 16 січня пролунали вибухи, міський голова Ігор Терехов повідомив про ракетний удар, відомо про 17 постраждалих.

Джерело: Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов, Повітряні сили

Суспільне Харків

Деталі: О 21:41 повітряні сили попередили Харків про загрозу балістики. Вже о 21:43 міський голова Ігор Терехов повідомив, що місто під ракетним ударом та закликав харків'ян перебувати в укриттях.

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Суспільне Харків

Оновлено: Синєгубов уточнив, що окупанти завдали ударів по Харкову попередньо двома ракетами С-300. Медики надають допомогу чотирьом постраждалим, їхній стан легкий.

Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Екстрені служби продовжують огляд місць влучань.

Суспільне Харків

Оновлено о 22:37: Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11. Пошкоджені багатоповерхові будинки.

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Пряма мова: "43-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані. Ще десять людей у легкому та середньому станах".

Оновлено о 22:47: Синєгубов зазначив, що відомо вже про 16 постраждалих, 2 жінки у тяжкому стані.

Пізніше Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих збільшилася до 17 осіб.

За словами міського голови Терехова, постраждало щонайменше десять житлових будинків.