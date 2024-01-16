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Оккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Татьяна ОлейникВторник, 16 января 2024, 22:39
Оккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
Взрыв. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

В Харькове вечером 16 января прогремели взрывы, городской голова Игорь Терехов сообщил о ракетном ударе, 16 пострадавших. 

Источник: Игорь Терехов, председатель ОВА Олег Синегубов, Воздушные силы

 
Суспільне Харьков

Детали: В 21:41 воздушные силы предупредили Харьков об угрозе баллистики. Уже в 21:43 мэр Игорь Терехов сообщил, что город под ракетным ударом и призвал харьковчан находиться в укрытиях.

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Суспільне Харьков

Обновлено: Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли удары по Харькову предварительно двумя ракетами С-300. Медики оказывают помощь четырём пострадавшим, их состояние легкое.

Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры. Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий.

 
Суспільне Харьков

Обновлено в 22:37: Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 11. Повреждены многоэтажные дома.

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Прямая речь: "43-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще десять человек в легком и среднем состоянии".

 
Суспільне Харьков

Обновлено в 22:47: Синегубов отметил, что известно уже о 16 пострадавших, две женщины в тяжелом состоянии.

Позже Синегубов уточнил, что количество пострадавших увеличилось до 17 человек. 

По словам городского головы Терехова, пострадали по меньшей мере десять жилых домов.

Темы: взрывХарьков
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