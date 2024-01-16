З Донеччини за добу евакуювали 43 людини, зокрема четверо дітей

За минулу добу з Донеччини рятувальники евакуювали 43 людини, з них четверо дітей та п’ять маломобільних осіб із прифронтових районів.

Джерело: ГУ ДСНС у Донецькій області

Дослівно: "Рятувальники за минулу добу евакуювали із зони активних бойових дій, смт Нью-Йорк Бахмутського району, 1 особу.

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Також протягом минулої доби співробітники Служби порятунку надали допомогу під час евакуації в Покровському районі та м. Торецьк Бахмутського району 42 особам, з них 4 дитини та 5 особи з обмеженими фізичними можливостями".