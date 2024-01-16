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Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей

Татьяна ОлейникВторник, 16 января 2024, 22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Фото - ГСЧС

За минувшие сутки из Донецкой области спасатели эвакуировали 43 человека, из них четверо детей и пять маломобильных лиц из прифронтовых районов.

Источник: ГУ ГСЧС в Донецкой области

Дословно: "Спасатели за минувшие сутки эвакуировали из зоны активных боевых действий, пгт Нью-Йорк Бахмутского района, 1 человека.

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Также за прошедшие сутки сотрудники Службы спасения оказали помощь во время эвакуации в Покровском районе и г. Торецк Бахмутского района 42 лицам, из них 4 ребенка и 5 человек с ограниченными физическими возможностями".

Темы: Донецкая областьэвакуация
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