Байден покликав лідерів Конгресу обговорити розблокування допомоги Україні

Президент США Джо Байден 17 січня прийме лідерів і топ-політиків Конгресу в Білому домі для обговорення запиту на додаткове фінансування, зокрема для військової допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг речниці Білого дому Карін Жан-П’єр

Деталі: За її словами, Байден "прийме лідерів Конгресу із Сенату та Палати представників, а також керівників ключових комітетів від обох партій у Білому домі", щоб обговорити "критичну важливість його додаткового запиту щодо національної безпеки".

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Речниця Білого дому не уточнила подробиць зустрічі, анонсувавши додаткові новини вже 17 січня. Але, за її словами, в адміністрації Байдена вважають, що двопартійні переговори щодо додаткового запиту "рухаються в правильному напрямку".

Очікується, що на зустрічі в Білому домі будуть присутні зокрема лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер, лідер республіканської меншості Мітч Макконнелл, спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон і лідер демократичної меншості в Палаті Хакім Джеффріс.

Вона відбувається на тлі відсутності прогресу щодо досягнення угоди в Конгресі, яка б розблокувала схвалення додаткового фінансування на допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю разом із посиленням заходів протидії міграції на південному кордоні США.

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На заваді компромісу стала зокрема позиція Джонсона, який вимагає значно суворішого підходу до стримування міграції на кордоні США та Мексики, ніж погодили переговорники в Сенаті.

США 27 грудня оголосили про надання Україні останнього на сьогодні пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів. У Білому домі після цього заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом.