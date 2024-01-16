Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден покликав лідерів Конгресу обговорити розблокування допомоги Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 16 січня 2024, 22:00
Байден покликав лідерів Конгресу обговорити розблокування допомоги Україні
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден 17 січня прийме лідерів і топ-політиків Конгресу в Білому домі для обговорення запиту на додаткове фінансування, зокрема для військової допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг речниці Білого дому Карін Жан-П’єр

Деталі: За її словами, Байден "прийме лідерів Конгресу із Сенату та Палати представників, а також керівників ключових комітетів від обох партій у Білому домі", щоб обговорити "критичну важливість його додаткового запиту щодо національної безпеки".

Реклама:

Речниця Білого дому не уточнила подробиць зустрічі, анонсувавши додаткові новини вже 17 січня. Але, за її словами, в адміністрації Байдена вважають, що двопартійні переговори щодо додаткового запиту "рухаються в правильному напрямку".

Очікується, що на зустрічі в Білому домі будуть присутні зокрема лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер, лідер республіканської меншості Мітч Макконнелл, спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон і лідер демократичної меншості в Палаті Хакім Джеффріс.

Вона відбувається на тлі відсутності прогресу щодо досягнення угоди в Конгресі, яка б розблокувала схвалення додаткового фінансування на допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю разом із посиленням заходів протидії міграції на південному кордоні США.

ВІДЕО ДНЯ

На заваді компромісу стала зокрема позиція Джонсона, який вимагає значно суворішого підходу до стримування міграції на кордоні США та Мексики, ніж погодили переговорники в Сенаті.

США 27 грудня оголосили про надання Україні останнього на сьогодні пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів. У Білому домі після цього заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом.

Теми: БайденСШАУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії розповіла про нові випадки, коли РФ бомбила свої міста

У комітеті соцполітики відреагували на ідею Зеленського допомагати біженцям через Україну

фотоОголосили вирок настоятелю храму УПЦ МП, який вихваляв терористів Ґіві та Моторолу

Орбан погодився розблокувати €50 млрд для України за однієї умови

Росію позбавили "золота" Олімпіади-2022

CNN: Байден готовий потужно відповісти на удар по базі США в Йорданії

Усі новини...
Байден
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
Останні новини
15:46
В МЗС Угорщини заявили, що до зустрічі Зеленського і Орбана "ще довгий шлях"
15:25
Податок на житлову нерухомість: хто і скільки має заплатити
15:22
Зеленський буде онлайн на саміті ЄС, де говоритимуть про допомогу Україні 
15:21
фотоАвіація РФ вдарила по "Пункту незламності" у Бериславському районі Херсонщини
15:10
Кабмін працює над розв'язанням проблеми необґрунтованих обшуків бізнесу - Шмигаль
14:56
Розвідка Британії розповіла про нові випадки, коли РФ бомбила свої міста
14:50
Сайт Мінагрополітики піддався кібератаці та зазнав пошкоджень
14:40
У комітеті соцполітики відреагували на ідею Зеленського допомагати біженцям через Україну
14:38
Євросоюз два роки не має жодного значущого зростання, але уник й рецесії
14:35
Росія створює нову армію найманців в Африці замість "вагнерівців" – Bloomberg
Усі новини...
Реклама: