Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине

Президент США Джо Байден 17 января примет лидеров и топ-политиков Конгресса в Белом доме для обсуждения запроса на дополнительное финансирование, в частности для военной помощи Украине.

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Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер

Детали: По ее словам, Байден "примет лидеров Конгресса из Сената и Палаты представителей, а также руководителей ключевых комитетов от обеих партий в Белом доме", чтобы обсудить "критическую важность его дополнительного запроса по национальной безопасности".

Представитель Белого дома не уточнила подробностей встречи, анонсировав дополнительные новости уже 17 января. Но, по ее словам, в администрации Байдена считают, что двухпартийные переговоры по дополнительному запросу "двигаются в правильном направлении".

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Ожидается, что на встрече в Белом доме будут присутствовать в частности лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер, лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл, спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон и лидер демократического меньшинства в Палате Хаким Джеффрис.

Она происходит на фоне отсутствия прогресса по достижению соглашения в Конгрессе, которое разблокировало бы одобрение дополнительного финансирования на помощь Украине, Тайваню и Израилю вместе с усилением мер противодействия миграции на южной границе США.

Помехой компромисса стала в частности позиция Джонсона, который требует значительно более строгого подхода к сдерживанию миграции на границе США и Мексики, чем согласовали переговорщики в Сенате.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего на сегодняшний день пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов. В Белом доме после этого заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом.