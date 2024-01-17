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Польща думає, як дати Україні більше боєприпасів, але хоче справедливості – МЗС

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 17 січня 2024, 18:47
Польща думає, як дати Україні більше боєприпасів, але хоче справедливості – МЗС
Радослав Сікорський, фото Getty Images

Новий уряд Польщі вивчає можливості збільшити виробництво боєприпасів та військової техніки, працюючи над новим пакетом допомоги Україні.

Джерело: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в Давосі, "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова Сікорського: "Ми дивимося на всі питання, пов'язані з Україною, свіжим поглядом. Ми вивчаємо, які у нас є можливості виробляти більше боєприпасів та спорядження, а також те, що у нас ще є на складах".

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Деталі: Голова польського МЗС заявив, що Польща говорить союзникам, що вартість стримування Росії у випадку, якщо вона завоює Україну, буде набагато більшою, ніж вартість постачання Києву зброї для ефективного захисту від її акту агресії.

Сікорський визнав, що Київ і Варшава повинні продовжувати працювати над вирішенням проблем. Він привітав угоду між його урядом та польськими перевізниками про призупинення блокади кордону з Україною.

Пряма мова: "Польща не повинна бути країною, яка несе основний тягар витрат на солідарність з Україною від імені всього Євросоюзу... Ці витрати неминучі, ми приймаємо їх, але вони мають бути більш справедливими".

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Деталі: Глава МЗС Польщі також підтримав план США конфіскувати до 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, щоб допомогти відновити Україну, вказавши, що агресор повинен заплатити за завдану шкоду.

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Теми: ПольщаУкраїназброяЄС
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