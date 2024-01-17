Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
Новое правительство Польши изучает возможности увеличить производство боеприпасов и военной техники, работая над новым пакетом помощи Украине.
Источник: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Давосе, "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Прямая речь Сикорского: "Мы смотрим на все вопросы, связанные с Украиной, свежим взглядом. Мы изучаем, какие у нас есть возможности производить больше боеприпасов и снаряжения, а также то, что у нас еще есть на складах".
Детали: Глава польского МИД заявил, что Польша говорит союзникам, стоимость сдерживания РФ в случае, если она завоюет Украину, будет намного больше, чем стоимость поставки Киеву оружия для эффективной защиты от ее акта агрессии.
Сикорский признал, что Киев и Варшава должны продолжать работать над решением проблем. Он поприветствовал соглашение между его правительством и польскими перевозчиками о приостановлении блокады границы с Украиной.
Прямая речь: "Польша не должна быть страной, которая несет основное бремя расходов на солидарность с Украиной от имени всего Евросоюза... Эти расходы неизбежны, мы принимаем их, но они должны быть более справедливыми".
Детали: Глава МИД Польши также поддержал план США конфисковать до 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы помочь восстановить Украину, указав, что агрессор должен заплатить за нанесенный ущерб.
Предыстория:
- Во время визита в Киев 22 декабря Радослав Сикорский встретился с президентом Украины Владимир Зеленским, который выразил надежду на "новую страницу" в отношениях между странами.
- Ранее в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что Сикорский готовит и представит пакет помощи Киеву.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина интенсифицирует контакты с новым правительством Польши для решения двусторонних проблемных вопросов.