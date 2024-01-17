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Кулеба: Путін буде вести війни, доки не помре. Який сенс у переговорах?

Олена РощінаСереда, 17 січня 2024, 19:06
Кулеба: Путін буде вести війни, доки не помре. Який сенс у переговорах?
Дмитро Кулеба, фото Ельдара Сарахмана для "Європейської правди"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у війні Росії проти України на кону стоїть життя людства та порядок, тому припиняти боротьбу проти агресора неможливо так само, як перестати боротися з пандемією і винаходити вакцини.

Джерело: Дмитро Кулеба на дискусії, організованій Фондом Віктора Пінчука у Давосі в рамках проєкту "Вирішуючи твоє майбутнє", цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Путін чітко сказав два дні тому: "Ми не збираємося віддавати те, чого ми досягли". Який сенс говорити з ним?...

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Я думаю, що він буде вести різні війни, доки не помре.

Нам просто треба зрозуміти одне: ми – не лише українці, а й люди, які захищають певні правила – несемо історичну відповідальність за те, щоб виграти цю війну".

Деталі: Кулеба також порівняв війну з Росією із боротьбою з пандемією і підготовкою до нових вірусів.

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На його думку, говорити про втому в таких випадках недоречно. 

Пряма мова: "Не можна перестати боротися з пандемією, тому що "ми втомилися від того, щоб придумувати нові вакцини". Ви ж не кажете: "Ну, все! Я більше не буду цим займатися! Я втомився викидати гроші".

На кону – життя людства та у цій війні на кону світовий порядок, яким ми його знаємо. Тому ми повинні інвестувати знову і знову, адже це робить і ворог".

Цьому передувало: Президент України Володимир Зеленський у виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наголосив, що кожне зменшення тиску на агресора додає роки до війни, а кожна інвестиція у впевненість захисника України скорочує війну.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія може завжди воювати проти України, бо "наявність самостійної держави на історичних російських територіях тепер буде постійним приводом для відновлення військових дій".

Теми: Кулеба ДмитроПутінвійнапереговори
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