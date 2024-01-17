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Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Елена РощинаСреда, 17 января 2024, 19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
Дмитрий Кулеба, фото Эльдара Сарахмана для "Европейской правды"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в войне России против Украины на кону стоит жизнь человечества и порядок, поэтому прекращать борьбу против агрессора невозможно так же, как перестать бороться с пандемией и изобретать вакцины.

Источник: Дмитрий Кулеба на дискуссии, организованной Фондом Виктора Пинчука в Давосе в рамках проекта "Решая твое будущее", цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Путин четко сказал два дня назад: "Мы не собираемся отдавать то, чего мы достигли". Какой смысл говорить с ним?....

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Я думаю, что он будет вести различные войны, пока не умрет.

Нам просто надо понять одно: мы – не только украинцы, но и люди, которые защищают определенные правила – несем историческую ответственность за то, чтобы выиграть эту войну".

Детали: Кулеба также сравнил войну с Россией с борьбой с пандемией и подготовкой к новым вирусам.

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По его мнению, говорить об усталости в таких случаях неуместно. 

Прямая речь: "Нельзя перестать бороться с пандемией, потому что "мы устали от того, чтобы придумывать новые вакцины". Вы же не говорите: "Ну, все! Я больше не буду этим заниматься! Я устал выбрасывать деньги". 

На кону – жизнь человечества и в этой войне на кону мировой порядок, каким мы его знаем. Поэтому мы должны инвестировать снова и снова, ведь это делает и враг".

Этому предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил, что каждое уменьшение давления на агрессора добавляет годы к войне, а каждая инвестиция в уверенность защитника Украины сокращает войну.

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может всегда воевать против Украины, потому что "наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий".

Темы: Кулеба ДмитрийПутинвойнапереговоры
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