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Скібіцький: Російські ракети Х-101 відрізняються від тих, які використовували у 2022 році

Тетяна ОлійникСереда, 17 січня 2024, 19:08
Скібіцький: Російські ракети Х-101 відрізняються від тих, які використовували у 2022 році
ПРЕДСТАВНИК ГУР ВАДИМ СКІБІЦЬКИЙ. ФОТО МЕДІАЦЕНТРУ "УКРАЇНА - УКРІНФОРМ"

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький наголосив, що росіяни досить швидко вчаться, зокрема крилаті ракети Х-101 вже інші, ніж ті, що застосовували у 2022 році.

Джерело: Скібіцький на дискусійній програмі у Давосі, пише Interfax

Пряма мова: "Ворог вчиться, вчиться досить таки швидко. Я вам просто наведу приклад: ті самі крилаті ракети Х-101 – це зовсім інші, ніж ті, що застосовували у 2022 році. Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом від викидів теплових пасток тощо".

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Деталі: Скібіцький також зазначив, що Україні потрібно розвивати протиповітряну оборону, розвивати оборонно-промисловий комплекс, адже ворог не зупиниться.

Пряма мова: "Ми маємо розвивати все: і протиповітряну оборону, і дбати про захист ВПК, і щоб він давав продукцію, і ми маємо вживати, зокрема, і контрнаступальних заходів для того, щоб не допустити втрат територій. І досвід 2023 року нам це показав".

Теми: розвідкавійназброя
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