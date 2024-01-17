Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий подчеркнул, что россияне достаточно быстро учатся, в частности, крылатые ракеты Х-101 уже другие, чем применявшиеся в 2022 году.

Источник: Скибицкий на дискуссионной программе в Давосе, пишет Interfax

Прямая речь: "Враг учится, учится довольно быстро. Я вам просто приведу пример: те же крылатые ракеты Х-101 – это совсем другие, чем применявшиеся в 2022 году. Это ракета уже с активной системой радиоэлектронной борьбы, с активным защитой от выбросов тепловых ловушек и т.д.

Реклама:

Детали: Скибицкий также отметил, что Украине нужно развивать противовоздушную оборону, развивать оборонно-промышленный комплекс, ведь враг не остановится.

Прямая речь: "Мы должны развивать все: и противовоздушную оборону, и заботиться о защите ВПК, и чтобы она давала продукцию, и мы должны принимать, в частности, и контрнаступательные меры для того, чтобы не допустить потерь территорий. И опыт 2023 года нам это показал".