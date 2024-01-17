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У Польщі скандального антиукраїнського депутата залишили без імунітету

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 17 січня 2024, 19:32
У Польщі скандального антиукраїнського депутата залишили без імунітету
Grzegorz Braun, Facebook Konfederacja Korony Polskiej

Сейм Польщі 17 січня зняв недоторканність із депутата антиукраїнської "Конфедерації" Гжегожа Брауна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polsat News

Деталі: Польська покуратура має намір пред'явити Браунові звинувачення за сімома пунктами, що стосуються дій, скоєних між 2022 і 2023 роками, в тому числі гасіння ханукальних свічок у Сеймі вогнегасником.

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Регламентна комісія Сейму раніше проголосувала за зняття недоторканності з Брауна. Подання про зняття недоторканності з політика "Конфедерації" представив на цьому засіданні окружний прокурор Варшави Маріуш Дубовський.

Він повідомив, що Окружна прокуратура у Варшаві провела досудове слідство, "в ході якого були зібрані докази, які достатньо обґрунтовують підозру у вчиненні злочину депутатом Гжегожем Брауном".

Прокурор вказав, що звинувачення проти Брауна стосуються, серед іншого, знищення майна, порушення тілесної недоторканності та образи об'єкта релігійної пошани.

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За словами Брауна, сформульовані проти нього звинувачення містять "явні і очевидні інсинуації і контрфактичні твердження, що не відповідають реальному стану справ, матеріальній правді".

Він стверджував, що матеріали, викладені в заяві, містять "сфабриковані цитати і вигадки"; заявив, що деякі з інкримінованих йому діянь взагалі не мали місця, і це можна встановити на підставі аудіо-відеозаписів.

Передісторія:

  • Розгляд справи Гжегожа Брауна набув розголосу після того, як 12 грудня минулого року він використав вогнегасник, щоб загасити ханукальні свічки, які були запалені під час церемонії в Сеймі.
  • "Конфедерація" – антиєвропейська та антиукраїнська політична сила. Гжегож Браун раніше закликав "зупинити бандеризацію Польщі", а також заявив, що "нас не будуть вчити історії німці та євреї".
  • Браун також відомий проросійськими поглядами: його часто цитують російські ЗМІ, він виявився єдиним депутатом, який на початку минулого року не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з РФ, а також був причетним до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який ніхто не прийшов.

Теми: Польща
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