У Польщі скандального антиукраїнського депутата залишили без імунітету

Сейм Польщі 17 січня зняв недоторканність із депутата антиукраїнської "Конфедерації" Гжегожа Брауна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polsat News

Деталі: Польська покуратура має намір пред'явити Браунові звинувачення за сімома пунктами, що стосуються дій, скоєних між 2022 і 2023 роками, в тому числі гасіння ханукальних свічок у Сеймі вогнегасником.

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Регламентна комісія Сейму раніше проголосувала за зняття недоторканності з Брауна. Подання про зняття недоторканності з політика "Конфедерації" представив на цьому засіданні окружний прокурор Варшави Маріуш Дубовський.

Він повідомив, що Окружна прокуратура у Варшаві провела досудове слідство, "в ході якого були зібрані докази, які достатньо обґрунтовують підозру у вчиненні злочину депутатом Гжегожем Брауном".

Прокурор вказав, що звинувачення проти Брауна стосуються, серед іншого, знищення майна, порушення тілесної недоторканності та образи об'єкта релігійної пошани.

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За словами Брауна, сформульовані проти нього звинувачення містять "явні і очевидні інсинуації і контрфактичні твердження, що не відповідають реальному стану справ, матеріальній правді".

Він стверджував, що матеріали, викладені в заяві, містять "сфабриковані цитати і вигадки"; заявив, що деякі з інкримінованих йому діянь взагалі не мали місця, і це можна встановити на підставі аудіо-відеозаписів.

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