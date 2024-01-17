В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета

Сейм Польши 17 января снял неприкосновенность с депутата антиукраинской "Конфедерации" Гжегожа Брауна.



Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News



Детали: Польская покуратура намерена предъявить Брауну обвинения по семи пунктам, касающихся действий, совершенных между 2022 и 2023 годами, в том числе тушение ханукальных свечей в Сейме огнетушителем.

Регламентная комиссия Сейма ранее проголосовала за снятие неприкосновенности с Брауна. Представление о снятии неприкосновенности с политика "Конфедерации" представил на этом заседании окружной прокурор Варшавы Мариуш Дубовский.

Он сообщил, что Окружная прокуратура в Варшаве провела досудебное следствие, "в ходе которого были собраны доказательства, которые достаточно обосновывают подозрение в совершении преступления депутатом Гжегожем Брауном".

Реклама:

Прокурор указал, что обвинения против Брауна касаются, среди прочего, уничтожения имущества, нарушения телесной неприкосновенности и оскорбления объекта религиозного почитания.

По словам Брауна, сформулированные против него обвинения содержат "явные и очевидные инсинуации и контрфактические утверждения, не соответствующие реальному положению дел, материальной правде".

Он утверждал, что материалы, изложенные в заявлении, содержат "сфабрикованные цитаты и вымыслы"; заявил, что некоторые из инкриминируемых ему деяний вообще не имели места, и это можно установить на основании аудио-видеозаписей.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: