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В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 17 января 2024, 19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
Grzegorz Braun, Facebook Konfederacja Korony Polskiej

Сейм Польши 17 января снял неприкосновенность с депутата антиукраинской "Конфедерации" Гжегожа Брауна.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News

Детали: Польская покуратура намерена предъявить Брауну обвинения по семи пунктам, касающихся действий, совершенных между 2022 и 2023 годами, в том числе тушение ханукальных свечей в Сейме огнетушителем.

Регламентная комиссия Сейма ранее проголосовала за снятие неприкосновенности с Брауна. Представление о снятии неприкосновенности с политика "Конфедерации" представил на этом заседании окружной прокурор Варшавы Мариуш Дубовский.

Он сообщил, что Окружная прокуратура в Варшаве провела досудебное следствие, "в ходе которого были собраны доказательства, которые достаточно обосновывают подозрение в совершении преступления депутатом Гжегожем Брауном".

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Прокурор указал, что обвинения против Брауна касаются, среди прочего, уничтожения имущества, нарушения телесной неприкосновенности и оскорбления объекта религиозного почитания.

По словам Брауна, сформулированные против него обвинения содержат "явные и очевидные инсинуации и контрфактические утверждения, не соответствующие реальному положению дел, материальной правде".

Он утверждал, что материалы, изложенные в заявлении, содержат "сфабрикованные цитаты и вымыслы"; заявил, что некоторые из инкриминируемых ему деяний вообще не имели места, и это можно установить на основании аудио-видеозаписей.

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Предыстория:

  • Рассмотрение дела Гжегожа Брауна получило огласку после того, как 12 декабря прошлого года он использовал огнетушитель, чтобы потушить ханукальные свечи, которые были зажжены во время церемонии в Сейме.
  • "Конфедерация" – антиевропейская и антиукраинская политическая сила. Гжегож Браун ранее призывал "остановить бандеризацию Польши", а также заявил, что "нас не будут учить истории немцы и евреи".
  • Браун также известен пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские СМИ, он оказался единственным депутатом, который в начале прошлого года не проголосовал в Сейме за резолюцию с обращением к ЕС и НАТО помочь Украине в войне с РФ, а также был причастен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который никто не пришел.

Темы: Польша
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