Росіяни атакують на більшості напрямків, намагаються прорвати оборону ЗСУ 

Бійці в окопі, фото з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

У 693-й день повномасштабної війни російські війська намагалися прорвати оборону українців на Лиманському і Мар’їнському напрямках, покращити своє положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, атакувати на Бахмутському та Шахтарському напрямках, штурмувати позиції ЗСУ на лівобережжі Херсонської області.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 середи 17 січня

Дослівно: "Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Реклама:

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура".

Деталі: Українські бійці відбивали атаки російських підрозділів на кількох ключових напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаударів у районах Федорівки та Вовчанська Харківської області, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Блешня, Карповичі, Єліне Чернігівської області; Середина-Буда, Ромашкове, Соснівка Сумської області; Окіп, Козача Лопань, Гатище, Плетенівка Харківської області.

ворог завдав авіаударів у районах Федорівки та Вовчанська Харківської області, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Блешня, Карповичі, Єліне Чернігівської області; Середина-Буда, Ромашкове, Соснівка Сумської області; Окіп, Козача Лопань, Гатище, Плетенівка Харківської області. На Куп’янському напрямку захисники України відбили 6 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

захисники України відбили 6 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку українські захисники відбили 10 атак окупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 8 атак в районах Макіївки, Білогорівки Луганської області. Там ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. Також противник завдав авіаудару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

українські захисники відбили 10 атак окупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 8 атак в районах Макіївки, Білогорівки Луганської області. Там ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. Також противник завдав авіаудару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника в районах Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Калинівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Сили оборони відбили 7 атак противника в районах Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Калинівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Там окупанти за підтримки авіації безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

українські захисники відбили 11 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Там окупанти за підтримки авіації безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Сєверне Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Загарбники за підтримки авіації 9 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Крім того, ворог завдав авіаудару в районі Костянтинівки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились Красногорівка, Максимільянівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Загарбники за підтримки авіації 9 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Крім того, ворог завдав авіаудару в районі Костянтинівки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились Красногорівка, Максимільянівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка. На Шахтарському напрямку бійці Сил оборони відбили атаку північніше Новодонецького Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

бійці Сил оборони відбили атаку північніше Новодонецького Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області. У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Антонівка Херсонської області та Дмитрівка Миколаївської області. Крім того ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Червоний Маяк, Зміївка, Тягинка Херсонської області.

Дослівно Генштаб ЗСУ: "Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів противника.