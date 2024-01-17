Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ

В 693-й день полномасштабной войны российские войска пытались прорвать оборону украинцев на Лиманском и Марьинском направлениях, улучшить свое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, атаковать на Бахмутском и Шахтерском направлениях, штурмовать позиции ВСУ на левобережье Херсонской области.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 среды 17 января

Дословно: "В течение суток произошло 71 боевое столкновение. Всего враг нанес 6 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".

Детали: Украинские бойцы отражали атаки российских подразделений на нескольких ключевых направлениях:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары в районах Федоровки и Волчанска Харьковской области, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Блешня, Карповичи, Елино Черниговской области; Середина-Буда, Ромашково, Сосновка Сумской области; Окоп, Казачья Лопань, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

враг нанес авиаудары в районах Федоровки и Волчанска Харьковской области, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Блешня, Карповичи, Елино Черниговской области; Середина-Буда, Ромашково, Сосновка Сумской области; Окоп, Казачья Лопань, Гатище, Плетеневка Харьковской области. На Купянском направлении защитники Украины отбили 6 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

защитники Украины отбили 6 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области. На Лиманском направлении украинские защитники отбили 10 атак оккупантов вблизи Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 8 атак в районах Макеевки, Белогоровки Луганской области. Там враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Также противник нанес авиаудар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Серебрянка, Раздоловка Донецкой области.

украинские защитники отбили 10 атак оккупантов вблизи Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 8 атак в районах Макеевки, Белогоровки Луганской области. Там враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Также противник нанес авиаудар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Серебрянка, Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 7 атак противника в районах Григорьевки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Калиновка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

Силы обороны отбили 7 атак противника в районах Григорьевки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Калиновка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области. На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага в районах Новокалиново, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак у Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Там оккупанты при поддержке авиации безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Северное Донецкой области.

украинские защитники отбили 11 атак врага в районах Новокалиново, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак у Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Там оккупанты при поддержке авиации безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Северное Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Захватчики при поддержке авиации 9 раз пытались прорвать оборону украинских войск. Кроме того, враг нанес авиаудар в районе Константиновки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Максимильяновка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Захватчики при поддержке авиации 9 раз пытались прорвать оборону украинских войск. Кроме того, враг нанес авиаудар в районе Константиновки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Максимильяновка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка. На Шахтерском направлении бойцы Сил обороны отбили атаку севернее Новодонецкого Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Водяное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

бойцы Сил обороны отбили атаку севернее Новодонецкого Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Водяное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области. На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Чаривне, Малая Токмачка, Новоданиловка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Чаривне, Малая Токмачка, Новоданиловка, Роботино, Пятихатки Запорожской области. В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Антоновка Херсонской области и Дмитровка Николаевской области. Кроме того враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Красный Маяк, Змиевка, Тягинка Херсонской области.

Дословно Генштаб ВСУ: "Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 5 зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 радиолокационным станциям, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 1 складу боеприпасов противника.