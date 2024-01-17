Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
В 693-й день полномасштабной войны российские войска пытались прорвать оборону украинцев на Лиманском и Марьинском направлениях, улучшить свое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, атаковать на Бахмутском и Шахтерском направлениях, штурмовать позиции ВСУ на левобережье Херсонской области.
Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 среды 17 января
Дословно: "В течение суток произошло 71 боевое столкновение. Всего враг нанес 6 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".
Детали: Украинские бойцы отражали атаки российских подразделений на нескольких ключевых направлениях:
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
- На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары в районах Федоровки и Волчанска Харьковской области, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Блешня, Карповичи, Елино Черниговской области; Середина-Буда, Ромашково, Сосновка Сумской области; Окоп, Казачья Лопань, Гатище, Плетеневка Харьковской области.
- На Купянском направлении защитники Украины отбили 6 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.
- На Лиманском направлении украинские защитники отбили 10 атак оккупантов вблизи Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 8 атак в районах Макеевки, Белогоровки Луганской области. Там враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Также противник нанес авиаудар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Серебрянка, Раздоловка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 7 атак противника в районах Григорьевки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Калиновка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.
- На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага в районах Новокалиново, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак у Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Там оккупанты при поддержке авиации безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Северное Донецкой области.
- На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Захватчики при поддержке авиации 9 раз пытались прорвать оборону украинских войск. Кроме того, враг нанес авиаудар в районе Константиновки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Максимильяновка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.
- На Шахтерском направлении бойцы Сил обороны отбили атаку севернее Новодонецкого Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Водяное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.
- На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Чаривне, Малая Токмачка, Новоданиловка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.
- В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Антоновка Херсонской области и Дмитровка Николаевской области. Кроме того враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Красный Маяк, Змиевка, Тягинка Херсонской области.
Дословно Генштаб ВСУ: "Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск".
Детали: В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 5 зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 радиолокационным станциям, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 1 складу боеприпасов противника.