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Дві партії урядової коаліції Німеччини виступили проти ініціативи про Taurus для України

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 17 січня 2024, 20:25
Дві партії урядової коаліції Німеччини виступили проти ініціативи про Taurus для України
Фото - Getty Images

Представники німецьких Зелених і Вільної демократичної партії виступили проти пропозиції опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) щодо передачі Україні ракет Taurus попри те, що самі закликають до цього кілька місяців.

Джерело: "Європейська правда" з  посиланням на Spiegel

Деталі: У розпорядженні видання є заява кількох депутатів від Зелених, в якій вони пояснюють свої мотиви.

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"З огляду на свої можливості, Україна може успішно захистити себе від російської війни на знищення, тільки якщо вона зможе здійснювати атаки на військові об'єкти, такі як склади боєприпасів, шляхи постачання і командні пункти далеко за лінією фронту" – йдеться у заяві. Тому група вітає постачання європейських і американських крилатих ракет. Вона "переконана, що Німеччина також може і повинна надати ці засоби".

Однак вони звинувачують ХДС та ХСС у тому, що ті шукають лише заголовків. "На жаль, нинішня пропозиція фракції ХДС/ХСС спрямована лише на тактичну перевагу у внутрішньополітичних дебатах у Федеративній Республіці Німеччина", – пишуть Зелені.

"Парламентська група відмовляється затверджувати заявки на євроатлантичну інтеграцію України, що є основним питанням для країни та її суспільства", – скаржаться Зелені. Серед близько 30 підписантів – депутати Себастьян Шефер, Антон Хофрайтер, Сара Нанні, Джаміла Шефер, Паула П'єхотта, Тілль Штеффен і Робін Вагенер.

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Депутати від Зелених, зі свого боку, закликають федеральний уряд робити більше для України. "Для того, щоб зробити оборонну боротьбу більш ефективною, Україна потребує додаткового обладнання, особливо боєприпасів", – пишуть вони.

В парламентській групі вільних демократів також існує домовленість голосувати проти пропозиції ХДС.  І це незважаючи на те, що Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, голова комітету з питань оборони, є однією з найпалкіших прихильниць надання Києву Taurus.

ХДС і ХСС вже хотіли винести на голосування питання поставок Taurus в минулому. Але відповідна пропозиція була передана до комітетів коаліційною більшістю.

Навіть якщо більшість Бундестагу проголосує за постачання Taurus, вирішальне слово щодо експорту озброєнь залишається за федеральним урядом, зокрема, за Федеральною радою безпеки.

Напередодні повідомлялося, що найбільша опозиційна партія Німеччини Християнсько-демократичний союз (ХДС) хоче провести у Бундестазі голосування щодо надання Україні крилатих ракет Taurus.

Водночас в уряді Німеччини продовжують відмовлятися від постачання Taurus Україні.

Теми: Німеччинадопомога Україні
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