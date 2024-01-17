Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины

Представители немецких Зеленых и Свободной демократической партии выступили против предложения оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) о передаче Украине ракет Taurus несмотря на то, что сами призывают к этому несколько месяцев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: В распоряжении издания есть заявление нескольких депутатов от Зеленых, в котором они объясняют свои мотивы.

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"Учитывая свои возможности, Украина может успешно защитить себя от российской войны на уничтожение, только если она сможет осуществлять атаки на военные объекты, такие как склады боеприпасов, пути снабжения и командные пункты далеко за линией фронта", – говорится в заявлении. Поэтому группа приветствует поставки европейских и американских крылатых ракет. Она "убеждена, что Германия также может и должна предоставить эти средства".

Однако они обвиняют ХДС и ХСС в том, что те ищут только заголовков. "К сожалению, нынешнее предложение фракции ХДС/ХСС направлено лишь на тактическое преимущество во внутриполитических дебатах в Федеративной Республике Германия", – пишут Зеленые.

"Парламентская группа отказывается утверждать заявки на евроатлантическую интеграцию Украины, что является основным вопросом для страны и ее общества", – жалуются Зеленые. Среди около 30 подписантов – депутаты Себастьян Шефер, Антон Хофрайтер, Сара Нанни, Джамила Шефер, Паула Пьехотта, Тилль Штеффен и Робин Вагенер.

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Депутаты от Зеленых, со своей стороны, призывают федеральное правительство делать больше для Украины. "Для того, чтобы сделать оборонительную борьбу более эффективной, Украина нуждается в дополнительном оборудовании, особенно боеприпасов", – пишут они.

В парламентской группе свободных демократов также существует договоренность голосовать против предложения ХДС. И это несмотря на то, что Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председатель комитета по вопросам обороны, является одной из самых ярых сторонниц предоставления Киеву Taurus.

ХДС и ХСС уже хотели вынести на голосование вопрос поставок Taurus в прошлом. Но соответствующее предложение было передано в комитеты коалиционным большинством.

Даже если большинство Бундестага проголосует за поставки Taurus, решающее слово по экспорту вооружений остается за федеральным правительством, в частности, за Федеральным советом безопасности.

Накануне сообщалось, что крупнейшая оппозиционная партия Германии Христианско-демократический союз (ХДС) хочет провести в Бундестаге голосование о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus.

В то же время в правительстве Германии продолжают отказываться от поставок Taurus Украине.