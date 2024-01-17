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Бундестаг відхилив пропозицію опозиції про постачання Taurus Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 17 січня 2024, 21:10
Бундестаг відхилив пропозицію опозиції про постачання Taurus Україні
РАКЕТА TAURUS. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Бундестаг відхилив пропозицію опозиційного альянсу ХДС/ХСС щодо постачання німецьких крилатих ракет Taurus Україні.

Джерело: "Європейська правда", повідомляє Tagesschau

Деталі: Пропозиція депутатської групи ХДС/ХСС, яка прямо закликає федеральний уряд до постачання Taurus, була відхилена більшістю голосів.

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Депутати від Зелених і Вільної демократичної партії, які давно наполягають на такому постачанні в коаліції, мотивували свою відмову тим, що запит опозиції був пов'язаний з пленарними дебатами щодо щорічного звіту військового комісара.

Так, наприклад, пояснив депутат від ВДП Нільс Грюндер: "Звичайно, парламентська група ВДП виступає за постачання Taurus (...), але я вважаю слабким те, що ми проводимо ці дебати сьогодні на тлі занепокоєння наших солдатів".

Також повідомлялося, що Зелені звинуватили ХДС та ХСС у тому, що ті шукають лише заголовків. "На жаль, нинішня пропозиція фракції ХДС/ХСС спрямована лише на тактичну перевагу у внутрішньополітичних дебатах у Федеративній Республіці Німеччина", – пишуть Зелені.

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ХДС і ХСС вже хотіли винести на голосування питання поставок Taurus в минулому. Але відповідна пропозиція була передана до комітетів коаліційною більшістю.

Навіть якщо більшість Бундестагу проголосувала би за постачання Taurus, вирішальне слово щодо експорту озброєнь залишається за федеральним урядом, зокрема, за Федеральною радою безпеки.

Як відомо,  в уряді Німеччини продовжують відмовлятися від постачання Taurus Україні.

Теми: Німеччинадопомога Україні
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