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Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 17 января 2024, 21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
РАКЕТА TAURUS. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Бундестаг отклонил предложение оппозиционного альянса ХДС/ХСС о поставках немецких крылатых ракет Taurus Украине.

Источник: "Европейская правда", сообщает Tagesschau

Детали: Предложение депутатской группы ХДС/ХСС, которая прямо призывает федеральное правительство к поставке Taurus, было отклонено большинством голосов.

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Депутаты от Зеленых и Свободной демократической партии, которые давно настаивают на такой поставке в коалиции, мотивировали свой отказ тем, что запрос оппозиции был связан с пленарными дебатами по ежегодному отчету военного комиссара.

Так, например, объяснил депутат от СвДП Нильс Грюндер: "Конечно, парламентская группа СвДП выступает за поставки Taurus (...), но я считаю слабым то, что мы проводим эти дебаты сегодня на фоне беспокойства наших солдат".

Также сообщалось, что Зеленые обвинили ХДС и ХСС в том, что те ищут только заголовков. "К сожалению, нынешнее предложение фракции ХДС/ХСС направлено лишь на тактическое преимущество во внутриполитических дебатах во Федеративной Республике Германия", – пишут Зеленые.

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ХДС и ХСС уже хотели вынести на голосование вопрос поставок Taurus в прошлом. Но соответствующее предложение было передано в комитеты коалиционным большинством.

Даже если большинство Бундестага проголосовало бы за поставки Taurus, решающее слово по экспорту вооружений остается за федеральным правительством, в частности, за Федеральным советом безопасности.

Как известно, в правительстве Германии продолжают отказываться от поставок Taurus Украине.

Темы: Германияпомощь Украине
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