Росія шукає способи бути більш ефективною в своїх атаках – Гуменюк

Російська Федерація може використати покращення погодних умов у Чорному морі для чергової атаки на Україну, застосувавши і дрони, і ракети різних типів, зокрема крилаті ракети "Калібр".

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону ввечері 17 січня

Пряма мова: "Скориставшись наразі покращенням погодних умов, ворог, очевидно, повернувся до щонічного терору. Зокрема, бачимо, що минула ніч пройшла досить напружено – і цілком імовірне повторення подібних сценаріїв.

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Аналізуючи сьогоднішню бойову добу, бачимо, що ворог використовував ракетні удари, точкові, в різних напрямках – у тому числі й південно-східний напрямок, і з тяжінням до центральної України.

Намагання проміряти систему протиповітряної оборони, її готовність і щільність – тому що використовувалися ракети типу Х-59, яка була збита на Дніпропетровщині, також Х-31П, протирадіолокаційна ракета, яка спрацювала по Криворіжжю, але втратила бойову спроможність у повітрі – свідчить про те, що ворог намагається знайти способи бути більш ефективним у своїх атаках".

Деталі: Гуменюк зазначила, що вечірня загроза у середу пов'язана з можливою активізацією безпілотних літальних апаратів.

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За її словами, ворог спрямовує безпілотники з урахуванням інфраструктури відповідних населених пунктів: якщо вони заходять з моря і їх збивають, вони все одно можуть завдати шкоди.

Гуменюк додала, що останнім часом повітряні цілі часто маневрують, змінюють свій маршрут у польоті. Також ворог намагається розпорошити й заплутати сили української ППО.

Речниця Сил оборони півдня України додала, що зараз РФ наростила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, збільшивши їх до двох – це фрегат "Адмірал Макаров" і малий ракетний корабель типу "Буян М", які разом можуть нести 16 ракет типу "Калібр".

"Враховуючи таку активізацію на тлі покращення погодних умов, у тому числі й морської обстановки – трохи вщухає шторм – ворог може завдавати ударів із використанням і ракет морського базування", – заявила Гуменюк.