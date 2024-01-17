Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк

Российская Федерация может использовать улучшение погодных условий в Черном море для очередной атаки на Украину, применив и дроны, и ракеты различных типов, в частности крылатые ракеты "Калибр".

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона вечером 17 января

Прямая речь: "Воспользовавшись сейчас улучшением погодных условий, враг, очевидно, вернулся к еженочному террору. В частности, видим, что прошлая ночь прошла достаточно напряженно – и вполне вероятно повторение подобных сценариев.

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Анализируя сегодняшние боевые сутки, видим, что враг использовал ракетные удары, точечные, в разных направлениях – в том числе и юго-восточное направление, и с тяготением к центральной Украине.

Попытки промерять систему противовоздушной обороны, ее готовность и плотность – потому что использовались ракеты типа Х-59, которая была сбита на Днепропетровщине, также Х-31П, противорадиолокационная ракета, которая сработала по Криворожью, но потеряла боевую способность в воздухе – свидетельствует о том, что враг пытается найти способы быть более эффективным в своих атаках".

Детали: Гуменюк отметила, что вечерняя угроза в среду связана с возможной активизацией беспилотных летательных аппаратов.

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По ее словам, враг направляет беспилотники с учетом инфраструктуры соответствующих населенных пунктов: если они заходят с моря и их сбивают, они все равно могут нанести вред.

Гуменюк добавила, что в последнее время воздушные цели часто маневрируют, меняют свой маршрут в полете. Также враг пытается распылить и запутать силы украинской ПВО.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины добавила, что на данный момент РФ нарастила количество ракетоносителей в Черном море, увеличив их до двух – это фрегат "Адмирал Макаров" и малый ракетный корабль типа "Буян М", которые вместе могут нести 16 ракет типа "Калибр".

"Учитывая такую активизацию на фоне улучшения погодных условий, в том числе и морской обстановки – немного утихает шторм – враг может наносить удары с использованием и ракет морского базирования", – заявила Гуменюк.