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Проросійські хакери здійснили атаку на сайти Швейцарії під час візиту Зеленського

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 17 січня 2024, 21:58
Проросійські хакери здійснили атаку на сайти Швейцарії під час візиту Зеленського
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ

Проросійські хакери з угруповання NoName здійснили кібератаку на швейцарські вебсайти, зокрема урядові, під час візиту Володимира Зеленського до Швейцарії 17 січня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Федеральну раду Швейцарії

Деталі: У результаті DDoS-атаки кілька урядових сайтів Швейцарії були тимчасово недоступні. Серед іншого, постраждали сайти федеральних департаментів та низки федеральних відомств.

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Відповідальність за атаку знову взяла на себе проросійська хакерська група NoName, яка вже атакувала Федеральний уряд Швейцарії у червні 2023 року.

"Причиною DDoS-атаки ймовірно проросійське угруповання назвало участь президента України Володимира Зеленського у щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі", – додали там.

У швейцарському уряді запевнили, що очікували подібної атаки та вжили відповідних заходів безпеки.

ВІДЕО ДНЯ

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії 15 січня. Він зустрівся із керівництвом країни та взяв участь у панельній дискусії ВЕФ у Давосі.

Теми: ШвейцаріяхакериРосіяЗеленський
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