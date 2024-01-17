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Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 17 января 2024, 21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНО

Пророссийские хакеры по группировке NoName совершили кибератаку на швейцарские вебсайты, в том числе правительственные, во время визита Владимира Зеленского в Швейцарию 17 января.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Федеральный совет Швейцарии

Детали: В результате DDoS-атаки несколько правительственных сайтов Швейцарии были временно недоступны. Среди прочего, пострадали сайты федеральных департаментов и ряда федеральных ведомств.

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Ответственность за атаку снова взяла на себя пророссийская хакерская группа NoName, которая уже атаковала Федеральное правительство Швейцарии в июне 2023 года.

"Причиной DDoS-атаки вероятно пророссийская группировка назвала участие президента Украины Владимира Зеленского в ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе", – добавили там.

В швейцарском правительстве заверили, что ожидали подобной атаки и приняли соответствующие меры безопасности.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию 15 января. Он встретился с руководством страны и принял участие в панельной дискуссии ВЭФ в Давосе.

Темы: ШвейцарияхакерыРосcияЗеленский
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