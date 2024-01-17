На Ставці поговорили про ситуацію на фронті та дії України у 2024 році

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Ставці Верховного головнокомандувача 17 січня обговорили ситуацію на фронті, укріплення кордону та дії України у цьому році.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Оперативний рівень – ситуація на фронті зараз. Доповідали командувачі. Різні напрямки. Схід. Південь. Також північ – протидія диверсійним групам, укріплення кордону.

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Був і стратегічний рівень обговорення – наші дії цього року. І не тільки оборонні. Україна потребує амбітної, активної перспективи. Щоб саме в нашої держави була ініціатива, а не у ворога. Щоб саме від українських дій залежало завершення війни".

Деталі: Також президент повідомив, що провів нараду після офіційного візиту у Швейцарію та участі у Давоському форумі.

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Пряма мова: "Сьогодні урядовці продовжили роботу на форумі. Зокрема, щоб залучити в Україну – в оборонний сектор – більше бізнесових, технологічних можливостей. Дуже важливо, що ми представляємо не лише потреби, потреби України та наших воїнів, усього суспільства, а й попри всі складнощі війни представляємо і спроможності України – те, що ми робимо, те, що можемо робити, те, чим ми можемо зміцнювати спільну безпеку у Європі".