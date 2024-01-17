Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Ставці поговорили про ситуацію на фронті та дії України у 2024 році

Тетяна ОлійникСереда, 17 січня 2024, 22:43
На Ставці поговорили про ситуацію на фронті та дії України у 2024 році
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Ставці Верховного головнокомандувача 17 січня обговорили ситуацію на фронті, укріплення кордону та дії України у цьому році.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Оперативний рівень – ситуація на фронті зараз. Доповідали командувачі. Різні напрямки. Схід. Південь. Також північ – протидія диверсійним групам, укріплення кордону.

Реклама:

Був і стратегічний рівень обговорення – наші дії цього року. І не тільки оборонні. Україна потребує амбітної, активної перспективи. Щоб саме в нашої держави була ініціатива, а не у ворога. Щоб саме від українських дій залежало завершення війни".

Деталі: Також президент повідомив, що провів нараду після офіційного візиту у Швейцарію та участі у Давоському форумі.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Сьогодні урядовці продовжили роботу на форумі. Зокрема, щоб залучити в Україну – в оборонний сектор – більше бізнесових, технологічних можливостей. Дуже важливо, що ми представляємо не лише потреби, потреби України та наших воїнів, усього суспільства, а й попри всі складнощі війни представляємо і спроможності України – те, що ми робимо, те, що можемо робити, те, чим ми можемо зміцнювати спільну безпеку у Європі".

Теми: ставкаЗеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗМІ показали наслідки вечірнього удару РФ по Харкову

Голова ЦРУ: Припинення допомоги Україні для США – це гол у власні ворота

Кабмін передав у Верховну Раду оновлений законопроєкт про мобілізацію

У Росії масові збої в роботі інтернету

На крок ближче до вилучення заморожених активів Росії: комітет ПАРЄ схвалив ідею

Кабмін не планує підвищувати тариф на електрику для населення цієї зими – Шмигаль

Усі новини...
ставка
Зустріч Україна – НАТО у Брюсселі пройшла без участі Залужного
Зеленський зібрав на Ставку командувачів основних напрямків фронту
Зеленський провів Ставку: зброя на 2024 рік, дрони, фронт
Останні новини
05:08
Росіяни не демонструють здатності проводити масштабні механізовані маневри біля Куп'янська – ISW
04:12
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16 – ЗМІ
03:44
Байден: США не потрібна більш широкомасштабна війна на Близькому Сході
02:58
Однопартійка висунула Трампа на Нобелівську премію миру
02:10
фотоЗМІ показали наслідки вечірнього удару РФ по Харкову
01:30
Пентагон прокоментував надання Україні бомб GLSDB
01:12
Росіяни гатили по Сумщині: за добу – понад 280 вибухів
00:36
Між Римом і Будапештом спалахнув скандал через затримання італійки в Угорщині
00:00
оновлено від 23:27Росіяни запускали "Шахеди" з півдня
23:54
Економічні новини 30 січня: прогноз по світовому ВВП, метро у Києві не встигнуть поремонтувати за 6 місяців
Усі новини...
Реклама: