На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на Ставке Верховного главнокомандующего 17 января обсудили ситуацию на фронте, укрепление границы и действия Украины в этом году.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Оперативный уровень – ситуация на фронте сейчас. Докладывали командующие. Разные направления. Восток. Юг. Также север – противодействие диверсионным группам, укрепление границы.

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Был и стратегический уровень обсуждения – наши действия в этом году. И не только оборонительные. Украина нуждается в амбициозной, активной перспективе. Чтобы именно у нашего государства была инициатива, а не у врага. Чтобы именно от украинских действий зависело завершение войны".

Детали: Также президент сообщил, что провел совещание после официального визита в Швейцарию и участия в Давосском форуме.

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Прямая речь: "Сегодня чиновники продолжили работу на форуме. В частности, чтобы привлечь в Украину – в оборонный сектор – больше бизнесовых, технологических возможностей. Очень важно, что мы представляем не только потребности, потребности Украины и наших воинов, всего общества, но и несмотря все сложности войны представляем и возможности Украины – то, что мы делаем, то, что можем делать, то, чем мы можем укреплять общую безопасность в Европе".