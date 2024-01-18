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США визнали хуситів глобальними терористами

"Європейська правда"Четвер, 18 січня 2024, 00:13
США визнали хуситів глобальними терористами
Чоловік дивиться трансляцію виступу речника єменських хуситів, бригадира Ях’я Сареа, фото Getty Images

Уряд США повторно вніс хуситів до списку терористичних угруповань, надавши їм статус спеціально призначеного глобального терориста (SDGT). 

Джерело: заява речника Держдепу Метью Міллера під час брифінгу у Державному департаменті, "Європейська правда"

Деталі: Рішення набирає чинності з 16 лютого. Цей період майже у місяць дає можливість скасувати це рішення допоки воно набирає чинності, якщо хусити припинять напади, повідомляють американські ЗМІ.

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За словами Міллера, починаючи з листопада, хусити розпочали численні ракетні та безпілотні атаки на міжнародні торговельні судна, кораблі США та партнерів, які захищають безпеку комерційного судноплавства через Червоне море.

В Держдепі також наголосили, що США працюють над пом’якшенням негативних наслідків цього рішення для народу Ємену, зокрема, шляхом видачі п’яти загальних ліцензій Міністерством фінансів США для постачання продовольства, палива, критичної гуманітарної допомоги та основних комерційних товарів до вразливих категорій населення в Ємені.

Раніше радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що визнання хуситів спеціально призначеним глобальним терористом дасть змогу також обмежити доступ членів цього угруповання до фінансових ринків і притягнути їх до відповідальності за їх дії.

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Пряма мова Саллівана: "Ці напади відповідають класичному визначенню тероризму. Вони поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу світову торгівлю та загрожували свободі судноплавства".

Передісторія: 

  • На тлі війни проти ХАМАС хусити почали обстрілювати комерційні судна, які прямують через Червоне море, стверджуючи, що вони допомагають Ізраїлю. 
  • У відповідь США розгорнули місію із захисту судноплавства й спільно із союзниками завдали кількох ударів по базах хуситів у Ємені.

Теми: СШАтероризм
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