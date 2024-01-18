США признали хуситов глобальными террористами

Правительство США повторно внесло хуситов в список террористических группировок, предоставив им статус специально назначенного глобального террориста (SDGT).

Источник: заявление представителя Госдепа Мэтью Миллера во время брифинга в Государственном департаменте, "Европейская правда"

Детали: Решение вступает в силу с 16 февраля. Этот период почти в месяц дает возможность отменить это решение пока оно вступает в силу, если хуситы прекратят нападения.

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По словам Миллера, начиная с ноября, хуситы начали многочисленные ракетные и беспилотные атаки на международные торговые суда, корабли США и партнеров, которые защищают безопасность коммерческого судоходства через Красное море.

В Госдепе также отметили, что США работают над смягчением негативных последствий этого решения для народа Йемена, в частности, путем выдачи пяти общих лицензий Министерством финансов США для поставки продовольствия, топлива, критической гуманитарной помощи и основных коммерческих товаров уязвимым категориям населения в Йемене.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что признание хуситов специально назначенным глобальным террористом позволит также ограничить доступ членов этой группировки к финансовым рынкам и привлечь их к ответственности за их действия.

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Прямая речь Салливана: "Эти нападения соответствуют классическому определению терроризма. Они поставили под угрозу персонал США, гражданских моряков и наших партнеров, поставили под угрозу мировую торговлю и угрожали свободе судоходства".

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