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США признали хуситов глобальными террористами

"Европейская правда"Четверг, 18 января 2024, 00:13
США признали хуситов глобальными террористами
Мужчина смотрит трансляцию выступления представителя йеменских хуситов, бригадира Яхья Сареа, фото Getty Images

Правительство США повторно внесло хуситов в список террористических группировок, предоставив им статус специально назначенного глобального террориста (SDGT). 

Источник: заявление представителя Госдепа Мэтью Миллера во время брифинга в Государственном департаменте, "Европейская правда"

Детали: Решение вступает в силу с 16 февраля. Этот период почти в месяц дает возможность отменить это решение пока оно вступает в силу, если хуситы прекратят нападения.

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По словам Миллера, начиная с ноября, хуситы начали многочисленные ракетные и беспилотные атаки на международные торговые суда, корабли США и партнеров, которые защищают безопасность коммерческого судоходства через Красное море.

В Госдепе также отметили, что США работают над смягчением негативных последствий этого решения для народа Йемена, в частности, путем выдачи пяти общих лицензий Министерством финансов США для поставки продовольствия, топлива, критической гуманитарной помощи и основных коммерческих товаров уязвимым категориям населения в Йемене.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что признание хуситов специально назначенным глобальным террористом позволит также ограничить доступ членов этой группировки к финансовым рынкам и привлечь их к ответственности за их действия.

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Прямая речь Салливана: "Эти нападения соответствуют классическому определению терроризма. Они поставили под угрозу персонал США, гражданских моряков и наших партнеров, поставили под угрозу мировую торговлю и угрожали свободе судоходства".

Предыстория: 

  • На фоне войны против ХАМАС хуситы начали обстреливать коммерческие суда, следующие через Красное море, утверждая, что они помогают Израилю. 
  • В ответ США развернули миссию по защите судоходства и совместно с союзниками нанесли несколько ударов по базам хуситов в Йемене.

Темы: СШАтерроризм
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