Росіяни заявили про перехоплені безпілотники: під Москвою і вперше в Ленінградській області РФ

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ніч на 18 січня в підмосковному міському окрузі Подольськ російські сили ППО відбили атаку безпілотника, який летів на столицю РФ.

Джерело: Собянін, Telegram Baza, Міноборони РФ

Деталі: На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

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Доповнено о 2.10: У Міноборони РФ повідомили, що один безпілотний літальний апарат знищено над територією Московської області та один перехоплено над територією Ленінградської області.

Скриншот з google.maps

Міноборони РФ уперше повідомило про перехоплення безпілотника над Ленінградською областю, далеко на північний захід від Москви.