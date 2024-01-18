Росіяни заявили про перехоплені безпілотники: під Москвою і вперше в Ленінградській області РФ
Четвер, 18 січня 2024, 01:11
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ніч на 18 січня в підмосковному міському окрузі Подольськ російські сили ППО відбили атаку безпілотника, який летів на столицю РФ.
Джерело: Собянін, Telegram Baza, Міноборони РФ
Деталі: На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.
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Доповнено о 2.10: У Міноборони РФ повідомили, що один безпілотний літальний апарат знищено над територією Московської області та один перехоплено над територією Ленінградської області.
Міноборони РФ уперше повідомило про перехоплення безпілотника над Ленінградською областю, далеко на північний захід від Москви.