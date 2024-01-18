Россияне заявили о перехваченных беспилотниках: под Москвой и впервые в Ленинградской области РФ
Четверг, 18 января 2024, 01:11
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 18 января в подмосковном городском округе Подольск российские силы ПВО отбили атаку беспилотника, который летел на столицу РФ.
Источник: мэр Москвы Сергей Собянин, Telegram Baza
Детали: На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
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Дополнено в 2.10: В Минобороны РФ сообщили, что один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области.
Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате беспилотника над Ленинградской областью, далеко к северо-западу от Москвы.