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Повітряні сили попереджували про активність ворожої тактичної авіації на сході

Олена ІвашківЧетвер, 18 січня 2024, 02:04
Повітряні сили попереджували про активність ворожої тактичної авіації на сході
Getty Images

У ніч на 18 січня військові спостерігали активність  ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Мапа повітряних тривог

Деталі: Повітряна тривога була оголошена у Донецькій області.

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Згодом поширилася на Харківську, Сумську та Полтавську області.

Доповнено: О 6.18 пролунав відбій повітряної тривоги.

О 6.24 тривогу було оголошено у Харківській області.

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Теми: повітряна тривогаДонецька область
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