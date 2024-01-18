Повітряні сили попереджували про активність ворожої тактичної авіації на сході
Четвер, 18 січня 2024, 02:04
У ніч на 18 січня військові спостерігали активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Мапа повітряних тривог
Деталі: Повітряна тривога була оголошена у Донецькій області.
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Згодом поширилася на Харківську, Сумську та Полтавську області.
Доповнено: О 6.18 пролунав відбій повітряної тривоги.
О 6.24 тривогу було оголошено у Харківській області.
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