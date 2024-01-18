Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
Четверг, 18 января 2024, 02:04
В ночь на 18 января военные наблюдали активность вражеской тактической авиации на восточном направлении.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, Карта воздушных тревог
Детали: Воздушная тревога объявлена в Донецкой области.
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Впоследствии распространилась на Харьковскую, Сумскую и Полтавскую области.
Дополнено: В 6.18 раздался отбой воздушной тревоги.
В 6.24 тревога была объявлена в Харьковской области.
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