Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке

В ночь на 18 января военные наблюдали активность вражеской тактической авиации на восточном направлении.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, Карта воздушных тревог

Детали: Воздушная тревога объявлена в Донецкой области.

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Впоследствии распространилась на Харьковскую, Сумскую и Полтавскую области.

Дополнено: В 6.18 раздался отбой воздушной тревоги.

В 6.24 тревога была объявлена в Харьковской области.