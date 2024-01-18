Лідер республіканців у Сенаті: питання щодо фінансування України розглянуть наступного тижня

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл очікує, що наступного тижня Сенат розгляне двопартійну угоду щодо фінансування України та безпеки кордону.

Джерело: The Hill

Деталі: Макконнелл зазначив, що демократи контролюють порядок денний Сенату, але він висловив упевненість, що учасники переговорів оприлюднять угоду щодо безпеки кордону найближчими днями: "Я припускаю, що ми, скоріш за все, розглянемо це питання в Сенаті наступного тижня".

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Каменем спотикання залишається розбіжність щодо повноважень президента Джо Байдена на умовно-дострокове звільнення мігрантів, затриманих на південному кордоні країни.

Водночас, за словами Макконнелла, республіканські законодавці не повинні втратити можливість ухвалити пакет законів, спрямованих на усунення загроз національній безпеці, реформування законодавства про надання притулку та повноважень адміністрації щодо депортації мігрантів із країни: "Це унікальна можливість досягти чогось у розділеному уряді, чого не було б за єдиного уряду".

Макконнелл також визнав, що адміністрації Байдена і демократам у Сенаті доведеться поступитися в питанні умовно-дострокового звільнення нелегальних мігрантів, але висловив упевненість, що обидві сторони, зрештою, досягнуть компромісу: "Ми сподіваємося отримати надійний пакет щодо кордону. Я очікую, що він буде перед нами наступного тижня".

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Водночас Макконнелл не виключив, що навіть якщо республіканці отримають контроль над Білим домом, Сенатом і Палатою представників після виборів 2024 року, вони, скоріш за все, не зможуть провести реформи у сфері безпеки кордонів, адже демократи заблокують їх у Сенаті, де для ухвалення більшості законів потрібні 60 голосів.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер підтримав упевненість Макконнелла в досягненні угоди, заявивши, що "ми ближче, ніж будь-коли були".

Пакет включатиме понад 60 млрд доларів допомоги для України, 14 млрд доларів для Ізраїлю та 14 млрд доларів на допомогу в охороні кордону та захисту від мігрантів, що прибувають до країни з півдня.