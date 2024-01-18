Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе

Алена ИвашкивЧетверг, 18 января 2024, 02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
Митч Макконнелл, фото Getty Images

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл ожидает, что на следующей неделе Сенат рассмотрит двухпартийное соглашение по финансированию Украины и безопасности границы США.

Источник: The Hill

Детали: Макконнелл отметил, что демократы контролируют повестку дня Сената, но он выразил уверенность, что участники переговоров обнародуют соглашение по безопасности границы в ближайшие дни: "Я предполагаю, что мы, скорее всего, рассмотрим этот вопрос в Сенате на следующей неделе".

Реклама:

Камнем преткновения остается разногласие относительно полномочий президента Джо Байдена на условно-досрочное освобождение мигрантов, задержанных на южной границе страны.

В то же время, по словам Макконнелла, республиканские законодатели не должны упустить возможность принять пакет законов, направленных на устранение угроз национальной безопасности, реформирование законодательства о предоставлении убежища и полномочий администрации по депортации мигрантов из страны: "Это уникальная возможность достичь чего-то в разделенном правительстве, чего не было бы при едином правительстве".

Макконнелл также признал, что администрации Байдена и демократам в Сенате придется уступить в вопросе условно-досрочного освобождения нелегальных мигрантов, но выразил уверенность, что обе стороны, в конце концов, достигнут компромисса: "Мы надеемся получить надежный пакет по границе. Я ожидаю, что он будет перед нами на следующей неделе".

ВИДЕО ДНЯ

В то же время Макконнелл не исключил, что даже если республиканцы получат контроль над Белым домом, Сенатом и Палатой представителей после выборов 2024 года, они, скорее всего, не смогут провести реформы в сфере безопасности границ, ведь демократы заблокируют их в Сенате, где для принятия большинства законов нужны 60 голосов.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер поддержал уверенность Макконнелла в достижении соглашения, заявив, что "мы ближе, чем когда-либо были".

Пакет будет включать более 60 млрд долларов помощи для Украины, 14 млрд долларов для Израиля и 14 млрд долларов на помощь в охране границы и защиты от мигрантов, прибывающих в страну с юга.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСМИ показали последствия вечернего удара РФ по Харькову

Глава ЦРУ: Прекращение помощи Украине для США – это гол в свои ворота

Кабмин передал в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации

В России массовые сбои в работе интернета

На шаг ближе к изъятию замороженных активов России: комитет ПАСЕ одобрил идею

Кабмин не планирует повышать тариф на электричество для населения этой зимой – Шмыгаль

Все новости...
США
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
США признали хуситов глобальными террористами
Последние новости
03:44
Байден: США не нужна более широкомасштабная война на Ближнем Востоке
02:58
Однопартийка выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира
02:10
фотоСМИ показали последствия вечернего удара РФ по Харькову
01:30
Пентагон прокомментировал предоставление Украине бомб GLSDB
01:12
Россияне били по Сумщине: за сутки – более 280 взрывов
00:36
Между Римом и Будапештом разразился скандал из-за задержания итальянки в Венгрии
00:00
обновлено от 23:27Россияне запустили "Шахеды" с юга
23:54
Экономические новости 30 января: прогноз по мировому ВВП, метро в Киеве не успеют поремонтировать за 6 месяцев
23:49
В Болгарии подали в розыск 6 россиян, причастных к взрывам на складах с оружием
23:28
Минфин разместил ОВГЗ на 1,6 миллиарда
Все новости...
Реклама: