Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл ожидает, что на следующей неделе Сенат рассмотрит двухпартийное соглашение по финансированию Украины и безопасности границы США.

Источник: The Hill

Детали: Макконнелл отметил, что демократы контролируют повестку дня Сената, но он выразил уверенность, что участники переговоров обнародуют соглашение по безопасности границы в ближайшие дни: "Я предполагаю, что мы, скорее всего, рассмотрим этот вопрос в Сенате на следующей неделе".

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Камнем преткновения остается разногласие относительно полномочий президента Джо Байдена на условно-досрочное освобождение мигрантов, задержанных на южной границе страны.

В то же время, по словам Макконнелла, республиканские законодатели не должны упустить возможность принять пакет законов, направленных на устранение угроз национальной безопасности, реформирование законодательства о предоставлении убежища и полномочий администрации по депортации мигрантов из страны: "Это уникальная возможность достичь чего-то в разделенном правительстве, чего не было бы при едином правительстве".

Макконнелл также признал, что администрации Байдена и демократам в Сенате придется уступить в вопросе условно-досрочного освобождения нелегальных мигрантов, но выразил уверенность, что обе стороны, в конце концов, достигнут компромисса: "Мы надеемся получить надежный пакет по границе. Я ожидаю, что он будет перед нами на следующей неделе".

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В то же время Макконнелл не исключил, что даже если республиканцы получат контроль над Белым домом, Сенатом и Палатой представителей после выборов 2024 года, они, скорее всего, не смогут провести реформы в сфере безопасности границ, ведь демократы заблокируют их в Сенате, где для принятия большинства законов нужны 60 голосов.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер поддержал уверенность Макконнелла в достижении соглашения, заявив, что "мы ближе, чем когда-либо были".

Пакет будет включать более 60 млрд долларов помощи для Украины, 14 млрд долларов для Израиля и 14 млрд долларов на помощь в охране границы и защиты от мигрантов, прибывающих в страну с юга.