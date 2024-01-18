ISW: Росіяни б'ють "Шахедами" по позиціях на лінії фронту
Четвер, 18 січня 2024, 05:18
Військові аналітики спостерігають збільшення кількості ударів російських безпілотників "Шахед" по українських позиціях на передовій.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Окрім цього, відомий, пов’язаний з Кремлем російський військовий блогер стверджував, що російські війська нещодавно зосередили артилерійську та авіаційну діяльність у прифронтових районах.
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Він також написав, що росіяни завдали ударів у тилових районах Кіровоградської, Харківської та Дніпропетровської областей.
По всій лінії фронту точаться позиційні бої, підтверджених просувань немає жодна зі сторін.
Ключові висновки ISW за 17 січня:
ВІДЕО ДНЯ
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- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив, що російська влада збільшує чисельність контингенту Росгвардії в окупованій Україні для посилення окупаційного контролю.