ISW: Росіяни б'ють "Шахедами" по позиціях на лінії фронту

Військові аналітики спостерігають збільшення кількості ударів російських безпілотників "Шахед" по українських позиціях на передовій.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Окрім цього, відомий, пов’язаний з Кремлем російський військовий блогер стверджував, що російські війська нещодавно зосередили артилерійську та авіаційну діяльність у прифронтових районах.

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Він також написав, що росіяни завдали ударів у тилових районах Кіровоградської, Харківської та Дніпропетровської областей.

По всій лінії фронту точаться позиційні бої, підтверджених просувань немає жодна зі сторін.

Ключові висновки ISW за 17 січня:

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