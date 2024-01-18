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ISW: Росіяни б'ють "Шахедами" по позиціях на лінії фронту

Олена ІвашківЧетвер, 18 січня 2024, 05:18
ISW: Росіяни б'ють Шахедами по позиціях на лінії фронту
ІЛЮСТРАЦІЯ GETTY IMAGES

Військові аналітики спостерігають збільшення кількості ударів російських безпілотників "Шахед" по українських позиціях на передовій.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Окрім цього, відомий, пов’язаний з Кремлем російський військовий блогер стверджував, що російські війська нещодавно зосередили артилерійську та авіаційну діяльність у прифронтових районах. 

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Він також написав, що росіяни завдали ударів у тилових районах Кіровоградської, Харківської та Дніпропетровської областей.

По всій лінії фронту точаться позиційні бої, підтверджених просувань немає жодна зі сторін.

Ключові висновки ISW за 17 січня:

ВІДЕО ДНЯ
  • Представник української розвідки повідомив, що російські війська не мають необхідних оперативних резервів для проведення одночасних наступальних дій на кількох напрямках в Україні.
  • Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв 17 січня підтвердив, що ліквідація української державності та незалежності залишається однією з головних цілей Росії у війні.
  • Україна вперше успішно застосувала відремонтовану в Україні гібридну систему протиповітряної оборони (FrankenSAM).
  • Німеччина та Франція оголосили про додаткову військову допомогу Україні 16 січня.
  • Російська ультранаціоналістична спільнота вважає ксенофобію ключовим принципом у 2024 році, оскільки російські ультранаціоналісти продовжують використовувати інциденти, пов'язані з мігрантами та неетнічними російськими групами, щоб закликати до антимігрантської політики та висловлювати зростаючу ворожість до неетнічних росіян в Росії.
  • Постійні спроби Кремля задобрити російську ультранаціоналістичну спільноту, ймовірно, призведуть до посилення тертя між бажаною риторикою і політикою Кремля щодо міграції та міжнаціональних відносин і політикою російських ультранаціоналістів.
  • Значні протести спалахнули в Баймаку, Республіка Башкортостан, після того, як російський суд виніс обвинувальний вирок відомому башкортському активісту, що викликало швидку реакцію російського уряду, а також негативну реакцію з боку російської ультранаціоналістичної спільноти.
  • Широко розповсюджені скарги російських військових блогерів на лідера узбецької громади в Росії спонукали Слідчий комітет Росії відкрити кримінальну справу, що свідчить про те, що російський уряд може відчувати тиск з боку ультранаціоналістичного інформаційного простору, який об'єднується навколо ксенофобських та антимігрантських ідеалів, з метою реагування на вимоги військових блогерів.
  • Російське військове командування продовжує засуджувати російських офіцерів у справах, пов'язаних з українськими ударами, що є частиною ймовірних зусиль, спрямованих на покращення дисципліни в російській армії.
  • Кремль продовжує докладати зусиль для розширення російського впливу в Африці через Міністерство оборони Росії та підконтрольний йому Африканський корпус.
  • Загроза вторинних санкцій з боку США, як повідомляється, має масштабний вплив на турецько-російські фінансові зв'язки.
  • Позиційні бої тривали вздовж усієї лінії зіткнення 17 січня.
  • Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив, що російська влада збільшує чисельність контингенту Росгвардії в окупованій Україні для посилення окупаційного контролю.

Теми: війнабезпілотники
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