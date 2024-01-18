Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Алена ИвашкивЧетверг, 18 января 2024, 05:18
ISW: Россияне бьют Шахедами по позициям на линии фронта
Иллюстрация GETTY IMAGES

Военные аналитики наблюдают увеличение количества ударов российских беспилотников "Шахед" по украинским позициям на передовой.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Известный, связанный с Кремлем российский военный блогер утверждал, что российские войска недавно сосредоточили артиллерийскую и авиационную деятельность в прифронтовых районах. 

Реклама:

Он также написал, что россияне нанесли удары в тыловых районах Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областей.

По всей линии фронта идут позиционные бои, подтвержденных продвижений нет ни у одной из сторон.

Ключевые выводы ISW за 17 января:

ВИДЕО ДНЯ
  • Представитель украинской разведки сообщил, что российские войска не имеют необходимых оперативных резервов для проведения одновременных наступательных действий на нескольких направлениях в Украине.
  • Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 17 января подтвердил, что ликвидация украинской государственности и независимости остается одной из главных целей России в войне.
  • Украина впервые успешно применила отремонтированную в Украине гибридную систему противовоздушной обороны (FrankenSAM).
  • Германия и Франция объявили о дополнительной военной помощи Украине 16 января.
  • Российское ультранационалистическое сообщество считает ксенофобию ключевым принципом в 2024 году, поскольку российские ультранационалисты продолжают использовать инциденты, связанные с мигрантами и неэтническими российскими группами, чтобы призывать к антимигрантской политике и выражать растущую враждебность к неэтническим русским в России.
  • Постоянные попытки Кремля задобрить российское ультранационалистическое сообщество, вероятно, приведут к усилению трений между желаемой риторикой и политикой Кремля в отношении миграции и межнациональных отношений и политикой российских ультранационалистов.
  • Значительные протесты вспыхнули в Баймаке, Республика Башкортостан, после того, как российский суд вынес обвинительный приговор известному башкортскому активисту, что вызвало быструю реакцию российского правительства, а также негативную реакцию со стороны российского ультранационалистического сообщества.
  • Широко распространенные жалобы российских военных блогеров на лидера узбекской общины в России побудили Следственный комитет России открыть уголовное дело, что свидетельствует о том, что российское правительство может испытывать давление со стороны ультранационалистического информационного пространства, объединяющегося вокруг ксенофобских и антимигрантских идеалов, с целью реагирования на требования военных блогеров.
  • Российское военное командование продолжает осуждать российских офицеров в делах, связанных с украинскими ударами, что является частью вероятных усилий, направленных на улучшение дисциплины в российской армии.
  • Кремль продолжает прилагать усилия для расширения российского влияния в Африке через Министерство обороны России и подконтрольный ему Африканский корпус.
  • Угроза вторичных санкций со стороны США, как сообщается, имеет масштабное влияние на турецко-российские финансовые связи.
  • Позиционные бои продолжались вдоль всей линии соприкосновения 17 января.
  • Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что российские власти увеличивают численность контингента Росгвардии в оккупированной Украине для усиления оккупационного контроля.

Темы: войнабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСМИ показали последствия вечернего удара РФ по Харькову

Глава ЦРУ: Прекращение помощи Украине для США – это гол в свои ворота

Кабмин передал в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации

В России массовые сбои в работе интернета

На шаг ближе к изъятию замороженных активов России: комитет ПАСЕ одобрил идею

Кабмин не планирует повышать тариф на электричество для населения этой зимой – Шмыгаль

Все новости...
Встреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
Последние новости
05:08
Россияне не демонстрируют способности проводить масштабные механизированные маневры возле Купянска – ISW
04:12
В Южной Корее разбился американский истребитель F-16 – СМИ
03:44
Байден: США не нужна более широкомасштабная война на Ближнем Востоке
02:58
Однопартийка выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира
02:10
фотоСМИ показали последствия вечернего удара РФ по Харькову
01:30
Пентагон прокомментировал предоставление Украине бомб GLSDB
01:12
Россияне били по Сумщине: за сутки – более 280 взрывов
00:36
Между Римом и Будапештом разразился скандал из-за задержания итальянки в Венгрии
00:00
обновлено от 23:27Россияне запустили "Шахеды" с юга
23:54
Экономические новости 30 января: прогноз по мировому ВВП, метро в Киеве не успеют поремонтировать за 6 месяцев
Все новости...
Реклама: