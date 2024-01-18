ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
Четверг, 18 января 2024, 05:18
Военные аналитики наблюдают увеличение количества ударов российских беспилотников "Шахед" по украинским позициям на передовой.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Известный, связанный с Кремлем российский военный блогер утверждал, что российские войска недавно сосредоточили артиллерийскую и авиационную деятельность в прифронтовых районах.
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Он также написал, что россияне нанесли удары в тыловых районах Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областей.
По всей линии фронта идут позиционные бои, подтвержденных продвижений нет ни у одной из сторон.
Ключевые выводы ISW за 17 января:
ВИДЕО ДНЯ
- Представитель украинской разведки сообщил, что российские войска не имеют необходимых оперативных резервов для проведения одновременных наступательных действий на нескольких направлениях в Украине.
- Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 17 января подтвердил, что ликвидация украинской государственности и независимости остается одной из главных целей России в войне.
- Украина впервые успешно применила отремонтированную в Украине гибридную систему противовоздушной обороны (FrankenSAM).
- Германия и Франция объявили о дополнительной военной помощи Украине 16 января.
- Российское ультранационалистическое сообщество считает ксенофобию ключевым принципом в 2024 году, поскольку российские ультранационалисты продолжают использовать инциденты, связанные с мигрантами и неэтническими российскими группами, чтобы призывать к антимигрантской политике и выражать растущую враждебность к неэтническим русским в России.
- Постоянные попытки Кремля задобрить российское ультранационалистическое сообщество, вероятно, приведут к усилению трений между желаемой риторикой и политикой Кремля в отношении миграции и межнациональных отношений и политикой российских ультранационалистов.
- Значительные протесты вспыхнули в Баймаке, Республика Башкортостан, после того, как российский суд вынес обвинительный приговор известному башкортскому активисту, что вызвало быструю реакцию российского правительства, а также негативную реакцию со стороны российского ультранационалистического сообщества.
- Широко распространенные жалобы российских военных блогеров на лидера узбекской общины в России побудили Следственный комитет России открыть уголовное дело, что свидетельствует о том, что российское правительство может испытывать давление со стороны ультранационалистического информационного пространства, объединяющегося вокруг ксенофобских и антимигрантских идеалов, с целью реагирования на требования военных блогеров.
- Российское военное командование продолжает осуждать российских офицеров в делах, связанных с украинскими ударами, что является частью вероятных усилий, направленных на улучшение дисциплины в российской армии.
- Кремль продолжает прилагать усилия для расширения российского влияния в Африке через Министерство обороны России и подконтрольный ему Африканский корпус.
- Угроза вторичных санкций со стороны США, как сообщается, имеет масштабное влияние на турецко-российские финансовые связи.
- Позиционные бои продолжались вдоль всей линии соприкосновения 17 января.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что российские власти увеличивают численность контингента Росгвардии в оккупированной Украине для усиления оккупационного контроля.