ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Военные аналитики наблюдают увеличение количества ударов российских беспилотников "Шахед" по украинским позициям на передовой.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Известный, связанный с Кремлем российский военный блогер утверждал, что российские войска недавно сосредоточили артиллерийскую и авиационную деятельность в прифронтовых районах.

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Он также написал, что россияне нанесли удары в тыловых районах Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областей.

По всей линии фронта идут позиционные бои, подтвержденных продвижений нет ни у одной из сторон.

Ключевые выводы ISW за 17 января:

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