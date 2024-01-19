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Ізраїль контролюватиме безпеку в Секторі Гази після війни – Нетаньягу

Ольга Глущенко П'ятниця, 19 січня 2024, 01:36
Ізраїль контролюватиме безпеку в Секторі Гази після війни – Нетаньягу
Біньямін Нетаньягу, фото Getty images

Ізраїль наполягатиме на контролі за безпекою на Західному березі річки Йордан і в Секторі Гази в осяжному майбутньому після війни і не погодиться на правління Палестинської автономії, незважаючи на заклики з боку США.

Джерело: Bloomberg із посиланням на заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу

Пряма мова: "Це обов'язкова умова, і вона суперечить ідеї суверенітету".

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"Кожен клаптик території, який ми залишаємо, стає місцем, звідки проти нас може бути здійснений жахливий тероризм".

"Прем'єр-міністр Ізраїлю повинен вміти сказати "ні" – навіть найближчим друзям".

Деталі: Нетаньягу сказав, що він повідомив США про свою позицію і, за його словами, "загальмував" те, що він назвав спробами нав'язати Ізраїлю реальність, яка лише зашкодить країні.

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Прем’єр додав, що Ізраїль визнає цивільну владу Гази, яка "не проповідує і не навчає знищенню держави Ізраїль і не посилає терористів до Ізраїлю".

Натякаючи на те, що він не прийме Палестинську адміністрацію, зауважив: "Я був би щасливий, якби ми змогли знайти жителів Гази, які зроблять це".

Державний секретар США Ентоні Блінкен та інші американські чиновники заявили, що тривалий мир неможливий без створення власної держави для палестинців.

"Ізраїль повинен припинити кроки, які підривають здатність палестинців ефективно управляти собою", – сказав Блінкен в Тель-Авіві цього місяця.

Відповідаючи на запитання про коментарі Нетаньягу, речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив у четвер, що Ізраїль не зможе вирішити свої довгострокові проблеми без створення Палестинської держави.

"Ізраїлю випала історична можливість вирішити проблеми, з якими він зіткнувся з моменту свого заснування, і ми сподіваємося, що країна скористається цією можливістю", – зазначив він.

Нагадаємо: Наприкінці грудня Нетаньягу назвав три "передумови для миру".

Теми: ІзраїльСектор Газивійна
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