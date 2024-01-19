Израиль будет контролировать безопасность в Секторе Газа после войны – Нетаньяху
Израиль будет настаивать на контроле за безопасностью на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа в обозримом будущем после войны и не согласится на правление Палестинской автономии, несмотря на призывы со стороны США.
Источник: Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху
Прямая речь: "Это обязательное условие, и оно противоречит идее суверенитета".
"Каждый клочок территории, который мы оставляем, становится местом, откуда против нас может быть осуществлен ужасный терроризм".
"Премьер-министр Израиля должен уметь сказать "нет" – даже самым близким друзьям".
Детали: Нетаньяху сказал, что он сообщил США о своей позиции и, по его словам, "затормозил" то, что он назвал попытками навязать Израилю реальность, которая только навредит стране.
Премьер добавил, что Израиль признает гражданские власти Газы, которые "не проповедуют и не учат уничтожению государства Израиль и не посылают террористов в Израиль".
Намекая на то, что он не примет Палестинскую администрацию, заметил: "Я был бы счастлив, если бы мы смогли найти жителей Газы, которые сделают это".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и другие американские чиновники заявили, что длительный мир невозможен без создания собственного государства для палестинцев.
"Израиль должен прекратить шаги, которые подрывают способность палестинцев эффективно управлять собой", – сказал Блинкен в Тель-Авиве в этом месяце.
Отвечая на вопрос о комментариях Нетаньяху, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил в четверг, что Израиль не сможет решить свои долгосрочные проблемы без создания Палестинского государства.
"Израилю выпала историческая возможность решить проблемы, с которыми он столкнулся с момента своего основания, и мы надеемся, что страна воспользуется этой возможностью", – отметил он.
Напомним: В конце декабря Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира".