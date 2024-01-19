На Авдіївському напрямку Сили оборони стрімко знищують бронетехніку росіян – ISW

На Авдіївському напрямку українські захисники активно нищать ворожу бронетехніку, якою росіяни підтримують піхоту. Зокрема, на цьому напрямку за три дні окупанти втратили 41 одиницю бронетехніки.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті Інституту вивчення війни зазначається, що нещодавно російські війська здійснили підтверджене просування на південний захід від Авдіївки.

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На опублікованих 17 січня геолокаційних знімках видно, що російські війська атакували і захопили позицію на схід від Невельського (на південний захід від Авдіївки).

Командувач Таврійської групи українських військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив 18 січня, що російські війська, ймовірно, на Авдіївському напрямку активно використовують бронетехніку для підтримки і розгортання піхоти, і що ця тактика призвела до того, що російські війська втратили 41 одиницю бронетехніки, у тому числі 17 танків, за останні три дні.

Речник Таврійського угрупування військ полковник Олександр Штупун зазначив, що російські війська зазвичай використовують один або два танки, кілька бронетранспортерів і МТ-ЛБ (гусеничні бойові броньовані машини) для перевезення піхоти перед швидким відходом, після чого українські війська наносять удари по бронетехніці.

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Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої тривають на північний захід від Авдіївки біля Степового, Новокалинового та Новобахмутівки; біля коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки та промислової зони на південному сході Авдіївки; на захід від Авдіївки біля Сєверного та на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Ключові висновки ISW за 18 січня: