На Авдіївському напрямку Сили оборони стрімко знищують бронетехніку росіян – ISW
На Авдіївському напрямку українські захисники активно нищать ворожу бронетехніку, якою росіяни підтримують піхоту. Зокрема, на цьому напрямку за три дні окупанти втратили 41 одиницю бронетехніки.
Джерело: ISW
Деталі: У звіті Інституту вивчення війни зазначається, що нещодавно російські війська здійснили підтверджене просування на південний захід від Авдіївки.
На опублікованих 17 січня геолокаційних знімках видно, що російські війська атакували і захопили позицію на схід від Невельського (на південний захід від Авдіївки).
Командувач Таврійської групи українських військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив 18 січня, що російські війська, ймовірно, на Авдіївському напрямку активно використовують бронетехніку для підтримки і розгортання піхоти, і що ця тактика призвела до того, що російські війська втратили 41 одиницю бронетехніки, у тому числі 17 танків, за останні три дні.
Речник Таврійського угрупування військ полковник Олександр Штупун зазначив, що російські війська зазвичай використовують один або два танки, кілька бронетранспортерів і МТ-ЛБ (гусеничні бойові броньовані машини) для перевезення піхоти перед швидким відходом, після чого українські війська наносять удари по бронетехніці.
Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої тривають на північний захід від Авдіївки біля Степового, Новокалинового та Новобахмутівки; біля коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки та промислової зони на південному сході Авдіївки; на захід від Авдіївки біля Сєверного та на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.
Ключові висновки ISW за 18 січня:
- Лавров підтвердив, що максималістські цілі Росії в Україні залишаються незмінними, і що Росія не зацікавлена у переговорах з Україною чи Заходом.
- Поле бою в Україні продовжує залишатися центром технологічних перегонів між російськими та українськими військами у наступі та обороні.
- Нещодавні широкомасштабні перебої в роботі GPS в Польщі і Балтійському регіоні викликають припущення про потенційну роботу російських систем РЕБ у цьому регіоні.
- Міністерство оборони Франції оголосило 18 січня про створення "артилерійської коаліції" для посилення підтримки України на тлі постійних заяв України про те, що російські війська мають переважаючі артилерійські можливості.
- Українські партизани та супутникові знімки підтвердили, що українські удари по окупованому Криму наприкінці грудня 2023 року потопили російський корвет класу "Тарантул" поблизу Севастополя.
- Як повідомляється, ГУР України 18 січня здійснило успішний удар з безпілотника по російських військових об'єктах у Ленінградській області.
- Парламент ЄС проголосував за схвалення чергового кроку в рамках процедури верховенства права, яка може призвести до призупинення права голосу Угорщини після того, як угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан наклав вето на голосування ЄС за подальшу військову допомогу Україні.
- Росія та ЦАР ведуть переговори щодо базування російських військ у ЦАР.
- Російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута, Авдіївки та прикордонної зони Донецької та Запорізької областей на тлі триваючих позиційних боїв уздовж фронту.
- Російські офіційні особи продовжують переслідувати натуралізованих мігрантів у рамках криптомобілізації.
- Російська окупаційна влада продовжує зусилля з відновлення логістичної інфраструктури на окупованій території України.