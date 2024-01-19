На Авдеевском направлении Силы обороны стремительно уничтожают бронетехнику россиян – ISW
На Авдеевском направлении украинские защитники активно уничтожают вражескую бронетехнику, которой россияне поддерживают пехоту. В частности, на этом направлении за три дня оккупанты потеряли 41 единицу бронетехники.
Источник: ISW
Детали: В отчете Института изучения войны отмечается, что недавно российские войска совершили подтвержденное продвижение на юго-запад от Авдеевки.
На опубликованных 17 января геолокационных снимках видно, что российские войска атаковали и захватили позицию к востоку от Невельского (к юго-западу от Авдеевки).
Командующий Таврической группой украинских войск бригадный генерал Александр Тарнавский заявил 18 января, что российские войска, вероятно, на Авдеевском направлении активно используют бронетехнику для поддержки и развертывания пехоты, и что эта тактика привела к тому, что российские войска потеряли 41 единицу бронетехники, в том числе 17 танков, за последние три дня.
Представитель Таврической группировки войск полковник Александр Штупун отметил, что российские войска обычно используют один или два танка, несколько бронетранспортеров и МТ-ЛБ (гусеничные боевые бронированные машины) для перевозки пехоты перед быстрым отходом, после чего украинские войска наносят удары по бронетехнике.
Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжаются к северо-западу от Авдеевки возле Степного, Новокалиново и Новобахмутовки; возле коксохимического завода на северо-западе Авдеевки и промышленной зоны на юго-востоке Авдеевки; к западу от Авдеевки возле Северного и к юго-западу от Авдеевки возле Первомайского и Невельского.
Ключевые выводы ISW за 18 января:
- Лавров подтвердил, что максималистские цели России в Украине остаются неизменными, и что Россия не заинтересована в переговорах с Украиной или Западом.
- Поле боя в Украине продолжает оставаться центром технологической гонки между российскими и украинскими войсками в наступлении и обороне.
- Недавние широкомасштабные перебои в работе GPS в Польше и Балтийском регионе вызывают предположения о потенциальной работе российских систем РЭБ в этом регионе.
- Министерство обороны Франции объявило 18 января о создании "артиллерийской коалиции" для усиления поддержки Украины на фоне постоянных заявлений Украины о том, что российские войска имеют превосходящие артиллерийские возможности.
- Украинские партизаны и спутниковые снимки подтвердили, что украинские удары по оккупированному Крыму в конце декабря 2023 года потопили российский корвет класса "Тарантул" вблизи Севастополя.
- Как сообщается, ГУР Украины 18 января осуществило успешный удар с беспилотника по российским военным объектам в Ленинградской области.
- Парламент ЕС проголосовал за одобрение очередного шага в рамках процедуры верховенства права, которая может привести к приостановлению права голоса Венгрии после того, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан наложил вето на голосование ЕС за дальнейшую военную помощь Украине.
- Россия и ЦАР ведут переговоры о базировании российских войск в ЦАР.
- Российские войска совершили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута, Авдеевки и приграничной зоны Донецкой и Запорожской областей на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль фронта.
- Российские официальные лица продолжают преследовать натурализованных мигрантов в рамках криптомобилизации.
- Российские оккупационные власти продолжают усилия по восстановлению логистической инфраструктуры на оккупированной территории Украины.