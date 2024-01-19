Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Киян попереджають про погану видимість через туман

Ольга Глущенко П'ятниця, 19 січня 2024, 06:04
Киян попереджають про погану видимість через туман
туман, ілюстративне фото КМДА

Вранці 19 січня водіїв попередили про погану видимість через туман у Києві, пішоходів закликали носити світловідбивні елементи.

Джерело: КМДА

Деталі: У Києві туман, видимість 200-500 м – Укргідрометцентр

Реклама:

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися таких порад:

знизити швидкість руху;за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

ВІДЕО ДНЯ

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

У той же час пішоходів закликають бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману і в темну пору доби.

Теми: Київпогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Буданов: Обмін полоненими відбудеться найближчим часом

фотоРозкрадання 1,5 млрд грн: викрито чиновників Міноборони і менеджерів "Львівського арсеналу"

оновленоУ Києві й більшості областей оголошували тривогу: лунали вибухи

Танкер, атакований хуситами, перевозив російську нафту

фотоУ Німеччині в українця-пенсіонера знайшли 455 тисяч євро готівкою

фотоЛукашенко знову прилетів до Путіна

Усі новини...
Київ
Сквер Коцюбайла та вул. Монастирського: у Києві перейменували 40 об’єктів
Києву потрібен проспект Повітряних Сил. Звернення до депутатів Київради
Від $5 до 8 тисяч за фальшиві діагнози: у Києві викрили схему для ухилянтів
Останні новини
23:44
доповнено, фотоРосіяни влучили в промисловий об’єкт на Полтавщині
23:28
Буданов: Обмін полоненими відбудеться найближчим часом
22:58
фотоРозкрадання 1,5 млрд грн: викрито чиновників Міноборони і менеджерів "Львівського арсеналу"
22:16
The Telegraph: Перехід на військову економіку може дозволити РФ перемогти за кілька років
22:01
У майже 20 містах Португалії вимагали вирішення проблем із житлом
21:28
фото"Шахеди" атакували об’єкт інфраструктури в Запоріжжі
21:15
У Німеччині – знову багатотисячні демонстрації проти правого екстремізму
20:44
Буданов про катастрофу Іл-76: Ситуація незрозуміла, Росія не показує трупи
20:38
РосЗМІ знайшла в Брюсселі агента ГРУ, який допомагає постачати РФ обладнання для оборонки
20:35
оновленоУ Києві й більшості областей оголошували тривогу: лунали вибухи
Усі новини...
Реклама: