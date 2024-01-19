Киян попереджають про погану видимість через туман

Вранці 19 січня водіїв попередили про погану видимість через туман у Києві, пішоходів закликали носити світловідбивні елементи.

Джерело: КМДА

Деталі: У Києві туман, видимість 200-500 м – Укргідрометцентр

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Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися таких порад:

знизити швидкість руху;за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

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при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

У той же час пішоходів закликають бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману і в темну пору доби.