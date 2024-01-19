Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киевлян предупреждают о плохой видимости из-за тумана

Ольга ГлущенкоПятница, 19 января 2024, 06:04
Киевлян предупреждают о плохой видимости из-за тумана
туман, иллюстративное фото КГГА

Утром 19 января водителей предупредили о плохой видимости из-за тумана в Киеве, пешеходов призвали носить светоотражающие элементы.

Источник: КГГА

Детали: В Киеве туман, видимость 200-500 м - Укргидрометцентр

Реклама:

Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане придерживаться таких советов:

снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

ВИДЕО ДНЯ

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

В то же время пешеходов призывают быть внимательными, одевать светоотражающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Темы: Киевпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время

фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"

обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы

Танкер, атакованный хуситами, перевозил российскую нефть

фотоВ аэропорту Мюнхена у украинца-пенсионера нашли 450 тысяч евро наличными

фотоЛукашенко снова прилетел к Путину

Все новости...
Киев
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
Киеву нужен проспект Воздушных Сил. Обращение к депутатам Киевсовета
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
Последние новости
23:44
дополнено, фотоРоссияне атаковали промышленный объект на Полтавщине
23:28
Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время
22:58
фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"
22:16
The Telegraph: Переход на военную экономику может позволить РФ победить за несколько лет
22:01
В почти 20 городах Португалии потребовали решения проблем с жильем
21:28
фото"Шахеды" атаковали объект инфраструктуры в Запорожье
21:15
В Германии – снова многотысячные демонстрации против правого экстремизма
20:44
Буданов о катастрофе Ил-76: Ситуация непонятна, Россия не показывает трупы
20:38
РосСМИ нашла в Брюсселе агента ГРУ, помогающего поставлять РФ оборудование для оборонки
20:35
обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы
Все новости...
Реклама: