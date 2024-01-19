Киевлян предупреждают о плохой видимости из-за тумана
Пятница, 19 января 2024, 06:04
Утром 19 января водителей предупредили о плохой видимости из-за тумана в Киеве, пешеходов призвали носить светоотражающие элементы.
Источник: КГГА
Детали: В Киеве туман, видимость 200-500 м - Укргидрометцентр
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Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане придерживаться таких советов:
снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
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при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
избегать резких маневров на дороге.
В то же время пешеходов призывают быть внимательными, одевать светоотражающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.