Росіяни поранили трьох цивільних на Херсонщині, чоловік підірвався на міні на Харківщині
Російські окупанти протягом 18 січня поранили трьох мирних жителів Херсонської області, вночі атакували Марганець та Очаків.
Джерело: Херсонська ОВА, Харківська ОВА, Миколаївська ОВА, Дніпропетровська ОВА
Деталі: Увечері ворог ще раз вдарив по Нікополю, а опівночі – перемикнувся на Марганець Дніпропетровщини.
Всюди минулося – загиблих та постраждалих немає.
За добу противник здійснив 67 обстрілів Херсонщини, 11 снарядів випустив по облцентру. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкти критичної інфраструктури.
Через російську агресію 3 людини дістали поранення за добу.
На Миколаївщині протягом 18 січня ворог атакував населений пункт Куцурубської громади чотири рази дронами та артилерією – до ночі на 19 січня. Постраждалих немає.
Зранку, 18 січня, о 08:15 та 08:30 ворожої атаки FPV-дронами зазнав населений пункт Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Уночі 19 січня о 01:30 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків, без жертв.
На Харківщині артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Стогнії, Уди Богодухівського району; Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне Чугуївського району; Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
18 січня о 16:30 у селищі Донець Ізюмського району 53-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої, він загинув.
Того ж ранку о 08:30 ранку ворог обстріляв Куп'янськ з САУ "Піон". Внаслідок удару загинула 57-річна жінка, двоє чоловіків 56 й 62 року зазнали поранень.
Внаслідок бойових дій за добу на Харківщині знеструмлено 72 абоненти в с. Веселе Харківського району.