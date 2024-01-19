Россияне ранили трех гражданских на Херсонщине, мужчина подорвался на мине на Харьковщине

Российские оккупанты в течение 18 января ранили трех мирных жителей Херсонской области, ночью атаковали Марганец и Очаков.

Источник: Херсонская ОВА, Харьковская ОВА, Николаевская ОВА, Днепропетровская ОВА

Детали: Вечером враг еще раз ударил по Никополю, а в полночь - переключился на Марганец Днепропетровщины.

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Везде обошлось - погибших и пострадавших нет.

За сутки противник совершил 67 обстрелов Херсонщины, 11 снарядов выпустил по облцентру. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объекты критической инфраструктуры.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения за сутки.

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На Николаевщине в течение 18 января враг атаковал населенный пункт Куцурубской громады четыре раза дронами и артиллерией - до ночи на 19 января. Пострадавших нет.

Утром, 18 января, в 08:15 и 08:30 вражеской атаке FPV-дронами подвергся населенный пункт Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Ночью 19 января в 01:30 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков, без жертв.

На Харьковщине артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Стогнии, Уды Богодуховского района; Старица, Волчанск, Бочковое, Нестерно Чугуевского района; Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

18 января в 16:30 в поселке Донец Изюмского района 53-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве, он погиб.

В то же утро в 08:30 утра враг обстрелял Купянск из САУ "Пион". В результате удара погибла 57-летняя женщина, двое мужчин 56 и 62 года получили ранения.

В результате боевых действий за сутки на Харьковщине обесточены 72 абонента в с. Веселое Харьковского района.