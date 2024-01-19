У Севастополі пройшла сильна злива: затопило будинки та вулиці, евакуювали людей

Третина місячної норми опадів випала в Севастополі за ніч, у місті затопило будинки, ділянки та вулиці.

Джерело: ТАСС із посиланням на так зване "МНС по Севастополю", Readovka

Дослівно "МНС": "У Севастополі ведуться роботи з усунення наслідків негоди. За минулі вечір і ніч у регіоні випало 13 мм опадів - це третина місячної норми.

Реклама:

Підтопленими виявилися домоволодіння на вулицях Воровського, Дригіна, Ромашковий тупик".

Третина місячної норми опадів випала в Севастополі за ніч, у місті затопило будинки, ділянки та вулиці. pic.twitter.com/TEnjFlKW9L — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 19, 2024

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Повідомляється, що було евакуйовано чотирьох людей, серед них одна дитина.

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що вода "заполонила вулиці міста і перетворила їх на річки". Деякі люди ховаються на другому поверсі приватних будинків, тому що перші затоплені.

У місті спостерігаються проблеми і з транспортом - на деяких ділянках доріг проїхати під силу тільки великовантажним і позашляховикам, а решта авто ризикують просто заглохнути.

Згідно з прогнозом погоди, злива припиниться тільки 20 січня.