Треть месячной нормы осадков выпала в Севастополе за ночь, в городе затопило дома, участки и улицы.

Источник: ТАСС со ссылкой на так называемое "МЧС по Севастополю", Readovka

Дословно "МЧС": "В Севастополе ведутся работы по устранению последствий непогоды. За минувшие вечер и ночь в регионе выпало 13 мм осадков - это треть месячной нормы.

Реклама:

Подтопленными оказались домовладения по улицам Воровского, Дрыгина, Ромашковый тупик".

Третина місячної норми опадів випала в Севастополі за ніч, у місті затопило будинки, ділянки та вулиці. pic.twitter.com/TEnjFlKW9L — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 19, 2024

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Сообщается, что были эвакуированы четыре человека, среди них один ребенок.

Пропагандистские СМИ пишут, что вода "заполонила улицы города и превратила их в реки". Некоторые люди скрываются на втором этаже частных домов, потому что первые затоплены.

В городе наблюдаются проблемы и с транспортом — на некоторых участках дорог проехать под силу только большегрузам и внедорожникам, а остальные авто рискуют просто заглохнуть.

Согласно прогнозу погоды, ливень прекратится только 20 января.