В Севастополе прошел сильный ливень: затопило дома и улицы, эвакуировали людей
Треть месячной нормы осадков выпала в Севастополе за ночь, в городе затопило дома, участки и улицы.
Источник: ТАСС со ссылкой на так называемое "МЧС по Севастополю", Readovka
Дословно "МЧС": "В Севастополе ведутся работы по устранению последствий непогоды. За минувшие вечер и ночь в регионе выпало 13 мм осадков - это треть месячной нормы.
Подтопленными оказались домовладения по улицам Воровского, Дрыгина, Ромашковый тупик".
Третина місячної норми опадів випала в Севастополі за ніч, у місті затопило будинки, ділянки та вулиці. pic.twitter.com/TEnjFlKW9L— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 19, 2024
Детали: Сообщается, что были эвакуированы четыре человека, среди них один ребенок.
Пропагандистские СМИ пишут, что вода "заполонила улицы города и превратила их в реки". Некоторые люди скрываются на втором этаже частных домов, потому что первые затоплены.
В городе наблюдаются проблемы и с транспортом — на некоторых участках дорог проехать под силу только большегрузам и внедорожникам, а остальные авто рискуют просто заглохнуть.
Согласно прогнозу погоды, ливень прекратится только 20 января.