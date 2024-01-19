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В Севастополе прошел сильный ливень: затопило дома и улицы, эвакуировали людей

Роман ПетренкоПятница, 19 января 2024, 09:13
В Севастополе прошел сильный ливень: затопило дома и улицы, эвакуировали людей
скриншот

Треть месячной нормы осадков выпала в Севастополе за ночь, в городе затопило дома, участки и улицы.

Источник: ТАСС со ссылкой на так называемое "МЧС по Севастополю", Readovka

Дословно "МЧС": "В Севастополе ведутся работы по устранению последствий непогоды. За минувшие вечер и ночь в регионе выпало 13 мм осадков - это треть месячной нормы.

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Подтопленными оказались домовладения по улицам Воровского, Дрыгина, Ромашковый тупик".

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Детали: Сообщается, что были эвакуированы четыре человека, среди них один ребенок.

Пропагандистские СМИ пишут, что вода "заполонила улицы города и превратила их в реки". Некоторые люди скрываются на втором этаже частных домов, потому что первые затоплены.

В городе наблюдаются проблемы и с транспортом — на некоторых участках дорог проехать под силу только большегрузам и внедорожникам, а остальные авто рискуют просто заглохнуть.

Согласно прогнозу погоды, ливень прекратится только 20 января.

Темы: Севастопольпогода
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