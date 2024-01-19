Конгрес США підтримав тимчасовий бюджет, щоб запобігти шатдауну

Палата представників США схвалила законопроєкт щодо фінансування федерального уряду до початку березня та запобігання його частковому закриттю, документ вже направили на затвердження президенту Джо Байдену.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За законопроєкт проголосували 314 голосів, проти – 108 законодавців, серед яких – 106 республіканців та двоє демократів.

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Спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон може зіткнутися з критикою з боку жорстко налаштованих членів своєї партії, які виступають проти таких законопроєктів про тимчасове фінансування без глибокого скорочення видатків.

Аналогічне невдоволення призвело минулої осені до відставки його попередника Кевіна Маккарті.

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