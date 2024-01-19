Конгрес США підтримав тимчасовий бюджет, щоб запобігти шатдауну
П'ятниця, 19 січня 2024, 11:17
Палата представників США схвалила законопроєкт щодо фінансування федерального уряду до початку березня та запобігання його частковому закриттю, документ вже направили на затвердження президенту Джо Байдену.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: За законопроєкт проголосували 314 голосів, проти – 108 законодавців, серед яких – 106 республіканців та двоє демократів.
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Спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон може зіткнутися з критикою з боку жорстко налаштованих членів своєї партії, які виступають проти таких законопроєктів про тимчасове фінансування без глибокого скорочення видатків.
Аналогічне невдоволення призвело минулої осені до відставки його попередника Кевіна Маккарті.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше законопроєкт, покликаний запобігти припиненню роботи федерального уряду через відсутність фінансування – шатдауну, схвалив Сенат США.
- Законопроєкт, погоджений раніше обома палатами американського Конгресу, підтримали 77 сенаторів, проти виступили 18.
- Документ передбачає різні терміни тимчасового фінансування федеральних програм: сільське господарство, програми для ветеранів, транспорт, житло тощо будуть забезпечені коштами до 1 березня, а решта, включно з бюджетом Пентагону, – до 8 березня.
- Це відтермінування – вже друге з початку нинішнього фіскального року у США 1 жовтня 2023 року – покликане дати Конгресу більше часу, аби погодити постійне федеральне фінансування на загальну суму 1,66 трильйона доларів, що міститься у 12 окремих законопроєктах.
- Паралельно між американськими законодавцями йдуть дискусії про схвалення запиту Білого дому на додаткове фінансування, який містить і кошти для України. Він затримується в Конгресі з жовтня через вимоги республіканців посилити захист південного кордону США.