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Конгресс США поддержал временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 19 января 2024, 11:17
Конгресс США поддержал временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун
Фото: Getty Images

Палата представителей США одобрила законопроект по финансированию федерального правительства до начала марта и предотвращению его частичного закрытия, документ уже направили на утверждение президенту Джо Байдену.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: За законопроект проголосовали 314 голосов, против - 108 законодателей, среди которых - 106 республиканцев и двое демократов.

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Спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон может столкнуться с критикой со стороны жестко настроенных членов своей партии, которые выступают против таких законопроектов о временном финансировании без глубокого сокращения расходов.

Аналогичное недовольство привело прошлой осенью к отставке его предшественника Кевина Маккарти.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее законопроект, призванный предотвратить приостановку работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования – шатдауна, принял Сенат США.
  • Законопроект, согласованный ранее обеими палатами американского Конгресса, поддержали 77 сенаторов, против выступили 18. 
  • Документ предусматривает разные сроки временного финансирования федеральных программ: сельское хозяйство, программы для ветеранов, транспорт, жилье и т.д. будут обеспечены средствами до 1 марта, а остальные, включая бюджет Пентагона, – до 8 марта.
  • Эта отсрочка – уже вторая с начала нынешнего фискального года в США 1 октября 2023 года – призвана дать Конгрессу больше времени, чтобы согласовать постоянное федеральное финансирование на общую сумму 1,66 триллиона долларов, содержащееся в 12 отдельных законопроектах.
  • Параллельно между американскими законодателями идут дискуссии об одобрении запроса Белого дома на дополнительное финансирование, который содержит и средства для Украины. Он задерживается в Конгрессе с октября из-за требований республиканцев усилить защиту южной границы США.

Темы: СШАбюджет
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