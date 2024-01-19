Конгресс США поддержал временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун

Палата представителей США одобрила законопроект по финансированию федерального правительства до начала марта и предотвращению его частичного закрытия, документ уже направили на утверждение президенту Джо Байдену.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: За законопроект проголосовали 314 голосов, против - 108 законодателей, среди которых - 106 республиканцев и двое демократов.

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Спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон может столкнуться с критикой со стороны жестко настроенных членов своей партии, которые выступают против таких законопроектов о временном финансировании без глубокого сокращения расходов.

Аналогичное недовольство привело прошлой осенью к отставке его предшественника Кевина Маккарти.

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