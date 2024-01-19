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Україна вимагає від Сербії заборонити філію руху Медведчука

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 19 січня 2024, 12:02
Україна вимагає від Сербії заборонити філію руху Медведчука
Драган Станоєвич і Віктор Медведчук, фото - "Схеми", Радіо Свобода

Посольство України в Сербії направило офіційний протест до Міністерства закордонних справ цієї країни з обґрунтуванням прохання припинити діяльність представництва громадської організації "Другая Украина" Віктора Медведчука.

Джерело: видання Danas із посиланням на українське посольство, цитує "Європейська правда"

Деталі: Ще 5 грудня 2023 року посольство України в Белграді направило МЗС Сербії документ, у якому просить припинити діяльність представництва "Другой Украины" на підставі положення статті 29 сербського закону про господарські товариства, який не допускає використання назви країни в офіційному найменуванні юридичної особи без дозволу відповідної іноземної держави.

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У посольстві України пояснили "Danas", що ліквідація цього представництва наразі перебуває в юридичній площині, але є й політичний аспект.

Сербія є країною-кандидатом на членство в Європейському Союзі, яка разом зі 140 іншими країнами світу засудила кровопролитну війну проти України, оголосивши РФ країною-агресором, сказали у посольстві.

"Прикро констатувати, що тривають спроби окремих політичних сил реалізувати антиукраїнський сценарій, сприяти поширенню брудних провокацій з боку кума міжнародного злочинця Путіна", – йдеться у відповіді українського посольства.

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Як додали в посольстві, про це особливо неприємно говорити "в той час, коли Україна стікає кров'ю, намагаючись консолідувати зусилля міжнародної спільноти, створити платформу для відновлення світового правопорядку та мирного співіснування в межах "формули миру" президента України Володимира Зеленського".

Коментуючи звернення посольства України щодо ліквідації організації "Другая Украина", її керівник Драган Станоєвич заявив, що вона заснована, базуючись на сербських законах.

Передісторія:

  • Наприкінці 2023 року стало відомо, що в Сербії зареєстрували філію російської громадської організації "Другая Украина", яку після обміну в РФ створив обвинувачений у державній зраді колишній український політик Віктор Медведчук. 
  • Керівником підрозділу організації став кандидат у депутати парламенту Сербії Драган Станоєвич, який публічно підтримує російську агресію. У грудні 2023 року його обрали депутатом сербського парламенту від партії "Ми – голос народу".
  • Понад 20 високопоставлених європейських політиків у сфері закордонних справ закликали керівництво інституцій ЄС розслідувати звинувачення у фальсифікаціях на грудневих виборах у Сербії.

Детально з політичною кризою, яка виникла після виборів у Сербії, можна ознайомитися у відео "Європейської правди".

Теми: СербіяМедведчукУкраїнадипломатичні відносини
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